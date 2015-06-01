به‌گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: متاسفانه این فرهنگ غلط در جامعه ما ایجاد شده که جوانان طالب اشتغال پشت ‌میزی هستند.

معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان استان زنجان، نقش رسانه‌ها را در این فرهنگ‌سازی بیشتر از مدیران دانست و گفت: جوانان باید این باور را در خود تقویت کنندکه اشتغال تنها در پشت میزنشینی نیست.

حسنی تاکید کرد: در بحث جوانان ۱۲ سازمان اجرایی دخیل هستند که هرکدام از این سازمان‌ها به نوعی برای ایجاد اشتغال جوانان باید برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: دو کمیته اشتغال و ازدواج جوانان در استان تشکیل شده که قبلا وجود نداشت و تاکنون یک جلسه از کمیته ازدواج برگزار شده است.

معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان استان زنجان، تصریح کرد: در کمیته ازدواج مسائل و مشکلات فراروی جوانان در استان بررسی می‌شود و برای رفع آن‌ها دستگاه‌هایی که در این کمیته عضو هستند راهکار و برنامه ارائه می‌دهند.

حسنی یادآور شد: استان زنجان خوشبختانه در بحث ازدواج عملکرد خوبی داشته و در بحث طلاق هم در رده‌های پایین کشوری قرار دارد.