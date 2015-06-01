عبدالله مقصودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دو ماه سالجاری به ازای هر شش ازدواج در همدان یک طلاق به ثبت رسیده است، افزود: در هر شبانه روز هشت طلاق در استان همدان به ثبت رسیده است.

وی همچنین به ازدواج های ثبت شده در دوماه در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه درهر شبانه روز ۴۹ ازدواج در استان همدان به ثبت رسیده است، اظهار داشت: دراین مدت سه هزار و۴۶ مورد ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷.۷ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان در ادامه از افزایش هفت و نیم درصدی ولادت ها دراین استان خبر داد و ابرازداشت: در دوماه سالجاری پنج هزار و ۶۰۹ واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد دو هزار و ۸۷۴ نفر پسر و دو هزار و ۷۳۵ نفر هم دختر بوده است.

مقصودی فر در ادامه بابیان اینکه به ازای هر ۱۰۵ پسر ۱۰۰ دختر در استان همدان متولد شده است، عنوان کرد: از تعداد کل ولادت های ثبت شده تعداد سه هزارو ۶۳۹ مورد شهری و هزارو ۹۷۰ مورد نیز روستایی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در هر شبانه روز ۹۱ نوزاد متولد در همدان متولد شده است، یادآورشد: بیشترین ولادت ها مربوط به گروه سنی مادران ۲۵ تا ۲۹ بوده است.

مقصودی فر با بیان اینکه ۸۴ مورد از ولادت های ثبت شده، مربوط به نوزادان دوقلو بوده است، گفت: ۹۹ و شش دهم درصد از ولادت ها نیز در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده اند.

وی در ادامه به اشاره به اینکه در دو ماه نخست سالجاری بیشترین نام انتخابی در گروه پسران با ۱۳۸ مورد مربوط به نام امیرعلی بوده است، افزود: درگروه دختران نیز نام فاطمه با تعداد ۳۰۸ مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه بعد از نام امیرعلی در گروه پسران، نام های ابوالفضل و محمدطاها در رده های بعدی بیشترین نام انتخابی پسران را به خود اختصاص داده اند، اظهارداشت: در گروه دختران نیز بعد از نام فاطمه، به ترتیب نام های زهرا و نازنین زهرا در رتبه های بعدی قرار دارند.