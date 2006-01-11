سه رشته جديد به المپياد علمي دانشجويي افزوده شد // حضور دختران در كنكور به اوج رسيد // 15 نفر برتر المپيادها بدون آزمون در كارشناسي ارشد پذيرفته مي شوند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "حسين رحيمي" روز گذشته در مراسم تجليل از برگزيدگان دهمين المپياد علمي دانشجويي كشور و نفرات برتر آزمون سراسري افزود: كنكور فعلي بر اساس محورهاي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار مي شود و تغييرات در كنكور سراسري پس از انقلاب اسلامي به گونه اي بوده كه داوطلبان را دچار اغتشاش نكند.

وي اظهار داشت: با اهتمام وزير علوم، لايحه و سند سياست هاي اجرايي، تغييرات و اصلاحات كنكور تهيه و به دولت ارائه شده است. همچنين طرح ناقصي از ساماندهي كنكور نيز در مجلس مطرح است كه سازمان سنجش خواستار بررسي لايحه از دولت است.

رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور در خصوص ظرفيت داوطلبان كنكور سراسري تصريح كرد: در سال 84 يك ميليون و400 هزار نفر داوطلب شركت دركنكور سراسري و 630 هزار نفر داوطلب كارداني پيوسته بوده اند كه اين تعداد در سه سال اخير سير نزولي داشته است. اين كاهش با رشد 30 هزار نفري داوطلبان شركت در كارداني پيوسته و شاخه هاي فني و حرفه اي و كار و دانش همراه بوده است.

وي با بيان اين كه 62 درصد از كل داوطلبان شركت در آزمون سراسري و كارداني هاي پيوسته را دختران تشكيل داده اند افزود: سال جاري نقطه اوج شركت دختران در كنكور بوده است. همچنين دختران در سال جاري 45 درصد از داوطلبان گروه رياضي، 80 درصد از داوطلبان گروه هنر و زبان، 77 درصد از گروه انساني و بالاي 70 درصد از داوطلبان گروه تجربي را تشكيل داده اند، اين در حالي است كه پسران بيشتر در آزمون هاي فني و حرفه اي و كار و دانش شركت كرده اند.

"رحيمي" 100 نفر برتر در هر گروه آزمايشي را نابغه هاي ژني كشور دانست و گفت: سنجش علمي از طريق كنكور مسابقه اي بزرگ است كه سعي شده در سال جاي اين سنجش با توزيعي مناسب انجام شود.

وي در خصوص المپيادهاي علمي دانشجويان افزود: اين المپيادها از سال 74 در كشور برگزار مي شود و از سال 1381 به صورت نيمه متمركز ادامه يافت. در سال جاري نيز اين المپياد در 13 رشته برگزار شد.

رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور اظهار داشت: همچنين در سال هاي اخير المپياد رياضي به صورت فراملي برگزار شده است و تلاش مي شود رشته هاي فيزيك و رياضي با گسترش بيشتري در سطح فراملي برگزار شوند تا ايران در اين رشته ها به عنوان قطب علمي، جايگاه ويژه اي در منطقه كسب كند.

وي به برگزاري نيمه متمركز المپياد مهندسي برق اشاره كرد و گفت: كل كشور براي برگزاري المپياد نيمه متمركز برق به 6 منطقه تقسيم مي شود و دانشگاه هر منطقه دانشجويان نخبه را انتخاب كرده و اين دانشجويان به رقابت ملي با يكديگر مي پردازند.

"رحيمي" در ادامه گفت: از سال 85 كليه رشته ها به صورتي نيمه متمركز برگزار مي شود و دانشگاه ها به صورتي مستقيم درگير خواهند شد. دانشجويان نيز مي توانند به صورتي مستقيم در صحنه باشند. همچنين المپياد رشته هاي زراعت، طراحي صنعتي و حقوق نيز در سال 85 برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: نفرات 1 تا 15 المپيادها بدون آزمون مي توانند بدون آزمون در كارشناسي ارشد وارد شوند.

رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور در ادامه افزود: با تأكيد رهبري بر حمايت از بنياد نخبگان، رئيس جمهوري نيز بايد در اين راستا حمايت هاي لازم را انجام دهد. اكنون سازمان سنجش آمادگي لازم را براي تشكيل صندوق استعدادهاي درخشان در اين سازمان دارد.

وي خاطر نشان كرد: سازمان سنجش، تاكنون به جز زماني كه مشكل قانوني در ميان بوده در بقيه موارد از هر دستگاه اجرايي كه درخواست كمك به نخبگان را داشته، حمايت هاي كرده است. در صوتي كه محلي قانوني مانند صندوق حمايت تشكيل شود، دستگاه هاي اجرايي كمك هاي مالي بيشتري را به نخبگان و استعدادهاي درخشان عرضه مي كنند.

"رحيمي" به حمايت هاي مالي برخي موسسات اشاره كرد و گفت: بانك كشاورزي به عنوان نهادي حامي در چند سال اخير كمك هاي زيادي را در حمايت از نخبگان انجام داده و نفرات برتر المپيادها را در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري بورسيه مي كند.