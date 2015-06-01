محمود نوابی در گفتگو با مهر با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر هماهنگی هر گونه افزایش قیمت با کارگروه تنظیم بازار، گفت: کارگروه تنظیم بازار دو مورد درخواست افزایش قیمت را برای بررسی بیشتر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده که بر این اساس، تقاضای تولیدکنندگان لبنیات و روغن نباتی برای بررسی کارشناسی قیمت، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار است بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با تغییر قیمت روغن نباتی و لبنیات، به کارگروه تنظیم بازار ارجاع داده شود تا تصمیم‌گیری نهایی در این مورد صورت گیرد. در این میان، ممکن است کارگروه عین نظر سازمان حمایت را تائید کند و ممکن است افزایش یا کاهشی بر روی درصد افزایش قیمت پیشنهادی از سوی سازمان حمایت، اعمال کند.

وی تصریح کرد: هر آنچه که کارگروه تنظیم بازار برای افزایش قیمت این دو کالا مصوب کند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ناظر بر حسن اجرای آن خواهد بود و اجازه تخلفات را نخواهد داد اما تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را اعلام نکند، هرگونه افزایش قیمتی در بازار تخلف به حساب می‌آید.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به تازگی افزایش نرخ خدمات دفاتر پلیس+۱۰ نیز مصوب شده است که بر این اساس، در دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب شده بود تا محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای نرخ این خدمات، هرچه باشدۀ مورد تائید کارگروه است و بر این اساس، در تفاهم‌نامه‌ای که میان این سازمان و نیروی انتظامی به امضا رسیده، نرخ خدمات در سال ۹۴ تغییر کرده است.