به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در اعتراض به فاجعه نسل کشی و آسیب های روانی وارده بر زنان و کودکان کشور یمن بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: «بار دیگر دست خون فشان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار، انگلیس خبیث و اسرائیل کودک کش از آستین ددمنشان سعودی بیرون آمده و ظلم و ستم را با خوی وحشیگری در آمیخته و مردم مظلوم یمن که ندای استقلال و آزادی از استبداد داخلی سر داده اند را به خاک و خون کشیده است. عمق فاجعه رخ داده بر مردم مسلمان و ظلم کشیده یمن به قدری است که زمان طولانی لازم است تا این کشتار وحشیانه و ویرانه های ایجاد شده توسط ایادی مزدور استکبار را به روشنی نشان دهد. اکنون حجم عظیمی از ویرانی، کشتار کور و نسل کشی در کشور مظلوم یمن در حال وقوع است که نباید از دید آزادی خواهان جهان مخفی بماند.»

در بخش دیگری از این بیانیه یادآور شده است: «ما اعضای هیات علمی دانشگاه تهران با محکوم کردن تعرض نظام ظالم پادشاهی سعودی به کشور مستقل یمن و ضمن به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم یمن بر کشور خود با توجه به تعهد انسانی و حرفه ای خود، نسبت به وقوع نسل کشی در کشور یمن هشدار داده و از مجامع بین المللی مانند سازمان ملل/ سازمان یونیسف و سایر سازمان های مدافع حقوق بشر، خواستار رسیدگی فوری به جنایات در حال انجام کشورهای متعرض به این کشور اسلامی و خاتمه دادن به نسل کشی در آن می باشیم.»