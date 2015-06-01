به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در آستانه سالروز ارتحال امام خمینی (ره) برگزار شد، جمعی از نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان مطرح کشور آذربایجان حضور داشتند.

مراسم با نمایش فیلم كوتاه تهیه شده به زبان آذری که آخرین روزهای عمر مبارک حضرت امام و ارتحال ایشان را به تصویر کشیده بود، آغاز شد و پس از آن سید ابراهیم ابراهیمی‌نائید، رایزن فرهنگی کشورمان در آذربایجان، در سخنانی برخی از ابعاد فکری امام خمینی (ره) را تشریح كرد.

وی با بیان اینکه بعد از ۲۶ سال، همچنان یاد امام در قلب‌ها زنده است، به نگاه اسلام به عنوان دین صلح و رحمت و توصیه آن حضرت به عدم اعمال خشونت اشاره كرد و آن را سرلوحه قیام تاریخی انقلاب اسلامی ایران دانست.

ابراهیمی‌نائید همچنین به موضوع عدم به کارگیری خشونت در ایام انقلاب و تأکید امام (ره) به این موضوع اشاره كرد و نکاتی را در این خصوص ارایه داد.

رایزن فرهنگی ایران در آذربایجان، سپس اشاره‌ای هم به گروه‌های مخالف شاه که معتقد به ترور و خشونت بودند داشت. وی گفت: در مقابل گروه‌هایی مثل سازمان منافقین که درصدد اخذ تأیید از امام بودند، امام خمینی (ره) ضمن عدم تأیید آنان و نفی خشونت در مبارزات، همواره از اعمال این سبک مبارزه پرهیز و آن را نفی می‌کردند.

وی در بخشی دیگر از سخنرانی خود، تفکر امام (ره) و تلاش ایشان برای تبیین نگاه تقریبی در جهان اسلام را از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان ذکر کرد و ایده‌های آن حضرت در خصوص وحدت جهان اسلام به خصوص نیازمندی این روزهای جهان اسلام به این اصل مهم را از نکات برجسته و بارز تفکر امام خمینی (ره) دانست.

در ادامه محسن پاک‌آیین، سفیر ایران در آذربایجان، در سخنانی با تشریح اندیشه‌های اخلاقی امام راحل (ره) در روابط خارجی گفت: احیای تفکر امام خمینی (ره) در عصر حاضر، عامل مهمی برای مقابله با جنگ، تروریسم و خشونت است و مسیر استقرار صلح در جهان را هموار می‌سازد.

وی نظرات افرادی نظیر لئو اشتراوس که اساس تفکرات نومحافظه‌کاران آمریکاست را موجب ترویج جنگ‌طلبی دانست و گفت: بر اساس این تفکر، کسانی شایسته رهبری در غرب هستند که به اخلاق اعتقاد ندارند و معتقدند جنگ دایمی، لازمه بقای یک نظم سیاسی است.

پاک‌آیین، شرایط بحرانی و فجایع انسانی در یمن، غزه، عراق، لیبی و افغانستان را ناشی از نگاه غیراخلاقی غرب به مسایل جهانی دانست.

وی با تصریح بر اینکه امام راحل(ره)، دین، اخلاق و معنویت را به عنوان یک ارزش وارد مفاهیم سیاسی کرد، افزود: بر اساس این مبانی، امام خمینی (ره) دولتمردان را بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، عدم تجاوز به خاک کشورها، حسن همجواری با همسایگان و تقویت همکاری با دولت‌ها بر مبنای احترام متقابل توصیه می‌كردند.

در ادامه این نشست، حمیداف، یکی از آکادمیسین‌های جمهوری آذربایجان در اظهاراتی با بیان اینکه جهان اسلام هم اکنون بیش از هر زمان دیگری تشنه تفکر امام خمینی (ره) است، به جریان‌های بسیار پیچیده و خطرناکی که امروزه برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام کوشش می‌کنند، اشاره کرد.

وی همچنین به نام‌گذاری هفته وحدت به عنوان نشانه‌ای از تلاش امام (ره) برای اتحاد بین مسلمانان نام برد و نام‌گذاری روز قدس را نیز یکی از شاهکارهای امام (ره) برشمرد که به منظور دفاع از ملت مظلوم فلسطین انجام شد.

در بخشی دیگر این نشست شاهین فاضل، از شعرای آذربایجان و استاد دانشگاه، برخی از اشعار خود را در خصوص جهان اسلام قرائت كرد.

در ادامه نشست نیز فؤاد نوروالله‌اف، معاون اداره روحانیت قفقاز (معاون شیخ‌الاسلام الله‌شکور پاشازاده) که به نمایندگی از شیخ‌الاسلام در مراسم حضور یافته بود، ضمن بررسی برخی از شرایط فرهنگی در دوران شوروی در خصوص توجه و نگاه آن زمان مردم آذربایجان به حضرت امام (ره) نکاتی را بیان كرد.

وی گفت: لازم است در خصوص ابعاد فکری و زندگی امام خمینی (ره) مطالعات زیادی انجام شود و در اختیار نسل جدید قرار گیرد.

در ادامه باغستانی از اساتید دانشگاه مشهد، حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان و نوری، از شخصیت‌های دینی جمهوری آذربایجان، سخنانی در باب بیان شخصیت والای امام خمینی (ره) مطرح كردند.