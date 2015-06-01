به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم مقدم در حاشیه سمینار سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها تنها یکی از ارکان برنامه دولت برای حمایت از بخشهای مولد اقتصاد کشور است، گفت: با این حال همه بخش های مرتبط با موضوع به ویژه همکارانمان در شبکه بانکی باید به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این خصوص متعهد باشند.

وی افزود: حتی اگر یک بانک بخواهد به هر بهانه ای از اجرای این تصمیم خردمندانه عالی‌ترین شورای تخصصی اقتصاد کشور کوتاهی کند، دور تازه ای از رقابت کاذب بین بانکی برای جذب منابع آغاز خواهد شد که قطعا در آن هیچکس برنده نخواهد بود.

ابراهیم مقدم با یادآوری توفیقات مهم اقتصاد کشور طی دو سال گذشته گفت: علیرغم تاثیر ناشی از تحریم‌ها و ظاهرشدن آثار برخی تصمیم‌گیری‌های اشتباه گذشته، نرخ تورم از ۴۰ درصد در سال ۹۱ به حدود ۱۵ درصد در پایان سال ۹۳ کاهش یافت و علاوه بر آن شاهد رشد۶.۳ درصدی اقتصادی و خروج کشور از شرایط رکود تورمی بودیم، امری که می توان آن را یکی از بزرگترین توفیقات یک دهه گذشته اقتصاد ملی دانست.

وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه ایجاد تحول در کسب و کار بانکها گفت: یکی از محورهای مورد اشاره وزیر اقتصاد که توجه به آن ضروری است لزوم افزایش درآمدهای کارمزدی و یا فروش خدمات بانکی به قیمت واقعی است. اگر بانکها میدان رقابت خود را از چانه زنی و اغوای مشتریان یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر به این حوزه منتقل و تلاش کنند تا درآمدهایشان را با ارائه خدمات جدید و بهبود کیفیت خدمات موجود افزایش دهند، آنگاه علاوه بر ایجاد منابع مالی لازم برای حمایت از تولید، بساط رقابت ناسالم در بازار پول نیز برچیده می‌شود. تحقق این امر، علاوه بر فرهنگ سازی در رسانه ها و به ویژه رسانه ملی، نیاز به حمایت نهادهای قانونگذار و سیاستگزار کشور نیز دارد.

این مقام مسئول در نظام بانکی، عزم دولت و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل شرایط کارآفرینی و حمایت از تولیدات داخلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقتصاد کشور، برهه ای حساس را پشت سر می گذارد و ضعیف تر شدن تولیدکنندگان، بخشی از زنجیره ای است که سایر ارکان اقتصاد و زندگی جمعی در کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و قطعا بر وضعیت بازار پول کشور نیز تاثیر منفی می گذارد، بنابراین بانکها باید با توجه به این ضرورت مهم و درک این نکته که همه سوار یک کشتی هستیم، مسئولیت ملی و حرفه ای خود در قبال کارآفرینان شریف ایرانی به ویژه تولیدکنندگان را بهتر از گذشته ایفاء کنند.

وی با اشاره به تعبیر وزیر اقتصاد که برنامه های دولت برای تحول در اقتصاد کشور را به تعمیر قطار در حال حرکت همزمان با تعویض ریل حرکت این قطار تشبیه کرده است، گفت: دولت در حال آغاز و شکل دهی به برخی تحولات ساختاری بسیار مهم و ضروری در اقتصاد کشور در عین جلوگیری از بروز شوک های غیرقابل کنترل در معیشت مردم است. در این مسیر بانکها نیز می توانند با ورود نوآورانه به عرصه های جدید کسب و کار، بهبود سطح خدمات و نیز ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری و تقویت ساختارهای کنترلی خود، دولت را در مسیر مدیریت این تحولات یاری کنند.