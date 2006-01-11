هداياي عيد سعيد قربان ميان 15 هزار خانواده نيازمند اماراتي توزيع مي شوند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، شوراي هلال احمر امارات از صبح 10 ذيحجه طرح توزيع گوشتهاي قرباني و هداياي عيد قربان را ميان خانواده هاي فقير و نيازمند در همه شهرهاي كويت به مناسبت عيد سعيد قربان آغاز كرد.

خليفه ناصر سويدي رئيس شوراي اداره هلال احمر كويت در گفتگو با خبرگزاري كويت (كونا) اظهار داشت: تعداد خانواده هايي كه از گوشتهاي قرباني و ديگر هداياي عيدي برخوردار مي شوند، بيش از 15 هزار خانواده است كه نسبت به سال گذشته ميزان كمك به خانواده هاي نيازمند افزايش يافته است.

سويدي با اشاره به خانواده هايي كه سال گذشته مورد حمايت واقع شده اند، ياد آور شد: سال گذشته نيز به خانواده هاي مستحق كمك كرده ايم كه امسال با تحت پوشش قرار دادن گروه هاي ديگر و خانواده هاي بيشتر اين طرح را گسترش داديم.

وي تصريح كرد: طرح كمك به خانواده هاي نيازمند هزينه اي بالغ بر دو ميليون درهم را در بر داشته است.

وي افزود: از ابتداي حلول عيد قربان طرح كمك به خانواده هاي نيازمند و فقيري كه در وضعيت بد زندگي هستند و در همه شهرهاي كويت پراكنده شده اند، انجام مي شود.

خليفه سويدي اظهار داشت: هداياي عيد قربان و توزيع گوشتهاي قرباني و هداياي ديگر طرحي است كه از امروز آغاز شده است و تا سه روز ادامه دارد.

اين رئيس با اشاره به كمك اداره هلال احمر امارات تصريح كرد: شوراي هلال احمر امارات از نيكوكاران و خيرين نيز كه از طرح توزيع گوشتهاي قرباني حمايت كرده اند، استقبال مي كند.

وي افزود: نيكوكاران و خيرين به منظورشركت در كاري خداپسند و انسان دوستانه تمايل خود را اعلام كرده اند و از طريق اداره هاي مختلف و شوراهاي امارات اين اقدام را انجام مي دهند.