به گزارش خبرنگار مهر حمید ره‌انجام ظهر دوشنبه در دیدار با محمدحسین برادران مدیرکل انتقال خون قزوین بیان کرد: هلال احمر و انتقال خون دو سازمان تاثیرگذار و ارزشمند در جامعه هستند که داوطلبانه بودن وجه مشترک مخاطبان این دو سازمان است.

وی با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در این بین جمعیت هلال احمر کشور و استان نیز همواره ارائه خدمات بشردوستانه به جمیع نیازمند را سرلوحه همه اقدمات خود قرار داده است.

این مسئول ادامه داد: از میان ارائه خدمات بشردوستانه و نوع دوستانه هلال احمر بحث اهدای خون به بیماران و سایر نیازمندان و اهدای زنمدگی به آنان است که در این بین نیز هلال احمر استان پیش قدم است.

ره انجام گفت: تعدادی قابل توجهی از اعضا و داوطلبان هلال احمر استان قزوین از جمله اهداکنندگان مستمر و همیشگی خون هستند که با اهدای خون سالم خود به بیماران و نیازمندان، سلامت و زندگی آنان را تضمین می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اظهار کرد: همچنین تعداد دیگری از اعضا و داوطلبان این جمعیت در طول سال به صورت انفرادی یا گروهی با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان، ضمن اهدای خون خود را به نیازمندان ارائه خدمات به مردم و نیازمندان را از این طریق نیز محقق می سازند.

این مسئول با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان بیان کرد: ماه مبارک رمضان از جمله فرصت هایی است که مردم در آن میل و اشتیاق بیشتری به امور دینی و عبادی دارند که امیدواریم در این بین توجه به نیازمندان به ویژه بیماران نیازمند خون در این ماه بیشتر از سایر ایام سال باشد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین گفت: بر همین اساس ضمن دعوت از همه اقشار برای روی آوردن به سنت حسنه اهدای خون به نیازمندان، طرح اهدای خون دواطلبان هلال احمر در این ماه مبارک اجرایی می شود تا بتوان از این طریق یکی دیگر از نیازهای حیاتی نیازمندان را برطرف کرد.

ره انجام در پايان گفت: امیدواریم با کمک همه اقشار در گسترش فرهنگ فعالیت‌های داوطلبی، کمک وبه همنوعان و نیازمندان و رفع نیازهای حیاتی آنها در جامعه نهادینه شود.