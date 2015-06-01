به گزارش خبرگزاری مهر، عدم پاک کردن پیامک های ارسالی یا دریافت شده نه تنها می تواند سردرگمی کاربران را به دنبال داشته باشد بلکه باعث اشغال فضای قابل توجهی از اسمارت فون ها می شود و مشکلاتی مانند کاهش سرعت اسمارت فون بر اثر آن بروز می کند.

اپلیکیشن Ansa پیام رسان جدیدی است که به کمک آن پیام ها پس از ارسال به صورت خودکار پاک می شوند. چنین قابلیتی می تواند در پاک شدن پیامک ها پس از ارسال یا عدم باقی ماندن حجم عظیمی از پیامک ها در اسمارت فون ها سودمند باشد.

کاربران پس از فعال کردن گزینه Off The Record می توانند پیام ها را پس از ۶۰ ثانیه و با خوانده شدن توسط کاربر به صورت خودکار پاک کنند. اگر به صورت ناخواسته در زمانی که گزینه Off The Record غیر فعال بوده، پیامی را ارسال کرده باشید به سادگی می توانید آن را پاک کنید. از دیگر قابلیت های این برنامه می توان به مواردی مانند Sync Deletion را نام برد که امکان پاک و حذف شدن پیام های ارسال شده از گوشی های هوشمند مبدا، مقصد و همینطور سرورهای آنسا را فراهم می کند.

کاربران پس از نصب این برنامه روی اسمارت فون های خود می توانند کد فعال سازی را دریافت کرده و پس از آن از امکانات این برنامه بهره مند شوند. این اپلیکیشن از قابلیت نصب بر پلتفورم های اندروید و iOS برخوردار است.