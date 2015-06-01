به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شرایط باشگاه استقلال کاملا عجیب و غریب است، این باشگاه به خودی خود مشکلات خاصی داشت و سردرگم پیداکردن جانشین برای امیر قلعه نویی بود که خبر رسید خادم از راس دو باشگاه سرخابی کنار رفته است و این سرآغازی بود بر سردرگمی بیشتر در باشگاه استقلال.

پس از حکم مشاوره و سرپرستی حوزه ورزش برای افشارزاده، مدیر عامل باشگاه استقلال به ساختمان باشگاه نرفته و سه روز است که مدیرعامل بر سر کار خود حاضر نمی شود.

نرفتن افشارزاده و حالا خبرکنار رفتن خادم از زاس تصمیم سازی، امروز شرایط بدی را در باشگاه استقلال حاکم کرد تا جاییکه از مسئولان و مدیران باشگاه دیروز و امروز، تنها منصور پورحیدری به باشگاه رفته و از مربیان مدنظر برنامه گرفته که ایشان هم در میان پرسش‌های فراوان کارمندها که چه کسی مدیر عامل می شود و اعضای جدید هیات مدیره چه کسانی خواهند بود گرفتار آمده است.