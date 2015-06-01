چرایی سفر ظریف به روسیه/شرکت در نشست افراط گرایی در آسیای میانه

ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به روسیه در پایان هفته گفت: سفر وزیر امور خارجه به مسکو به منظور شرکت در جلسه ای است که در رابطه با شانگهای برگزار می شود و در حاشیه آن نیز وزرای خارجه، اعضا، ناظران و مدعوین جلسه بسیار مهمی را در رابطه با مسائل امنیت در منطقه برگزار می کنند.

وی با اشاره به اینکه منظور از منطقه کشورهای چین و روسیه و ... است، اظهار داشت: جلسه بیشتر مربوط به نگرانی های وسیعی درخصوص مسئله افراط گرایی است که اکنون به افغانستان نیز سرایت کرده است و از افغانستان به کشورهای بالادستی خود در آسیای میانه سرایت می کند. بر این اساس این جلسه یک نشست فوق العاده مهم است که از آقای ظریف نیز دعوت شده است در آن شرکت کنند.

رحیم پور درباره دیدارهای وزیر امور خارجه با همتایان خود در حاشیه این اجلاس گفت: تاکنون چند وزیر درخواست ملاقات کرده اند و فکر می کنم دیدارهایی با ۸ وزیرخارجه برنامه ریزی شود که بحث مهم این جلسات نیز در خصوص امنیت منطقه خواهد بود.

وی درباره خبرهایی مبنی بر تغییر مواضع روسیه درباره سوریه و گفتگوهای ایران و روسیه درباره سوریه گفت: به دلیل نوساناتی که در شهرهای سوریه وجود داشته است این شبهه ایجاد می شود. سوریه دارای نوسنات زیادی بوده است و مجموعه تحرکات سعودی و هم پیمانانش نیز در این کشور بیشتر شده است و هر چه که به پایان مذاکرات هسته ای کشورمان نزدیک می شویم این تحرکات مخالفین که ما توقع آن را نیز داشتیم بیشتر می شود.

رحیم پور تصریح کرد: اینکه این موضوع بر روی روسیه نیز تأثیری داشته باشد، چنین چیزی را مشاهده نمی کنم.

معاون وزیر امور خارجه درباره طرح روسیه برای سوریه و نشست هایی که در مسکو برگزار شد، اظهار داشت: جلساتی نیز در همین راستا روز گذشته در قزاقستان بوده است. ایران مستقیما در این جلسات حضور نداشته است، البته از نظرات ما بهره مند بوده اند.

