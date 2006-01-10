معتادان تزريقي با تاكيد رئيس جمهور جمع آوري مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، طرح ضربتي جمع آوري معتادان تزريقي در شهر تهران با همكاري وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي و با نظارت دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا خواهد شد.

همچنين در اين جلسه تصميم گرفته شد سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به تخصيص اعتبارت لازم در اين خصوص اقدام كند .

ايجاد دفتر مشاركتهاي مردمي به منظور ساماندهي حضور فعالانه مردم در مبارزه با مواد مخدر از ديگر مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

بنابه اين گزارش ، در ابتداي جلسه مذكور دكتر مالكي جانشين رئيس و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارشي از فعاليت كميته هاي شش گانه ستاد ارائه كرد و وضعيت مواد مخدر در استانهاي خراسان رضوي و جنوبي ، سيستان و بلوچستان و خوزستان را تشريح كرد.