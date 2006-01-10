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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

معتادان تزريقي با تاكيد رئيس جمهور جمع آوري مي شوند

معتادان تزريقي با تاكيد رئيس جمهور جمع آوري مي شوند

رئيس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اجراي طرح ضربتي جمع آوري معتادان تزريقي تاكيد كرد و مقرر شد اين طرح با اعتبارت نهاد رياست جمهوري و به صورت پايلوت در شهر تهران اجرا شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، طرح ضربتي جمع آوري معتادان تزريقي در شهر تهران با همكاري وزارت بهداشت ، سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي و با نظارت دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا خواهد شد.

همچنين در اين جلسه تصميم گرفته شد سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به تخصيص اعتبارت لازم در اين خصوص اقدام كند .

ايجاد دفتر مشاركتهاي مردمي به منظور ساماندهي حضور فعالانه مردم در مبارزه با مواد  مخدر از ديگر مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

بنابه اين گزارش ، در ابتداي جلسه مذكور دكتر مالكي جانشين رئيس و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارشي از فعاليت كميته هاي شش گانه ستاد ارائه كرد و وضعيت مواد مخدر در استانهاي خراسان رضوي و جنوبي ، سيستان و بلوچستان و خوزستان را تشريح كرد.

کد مطلب 276583

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