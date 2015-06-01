به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ولی پور پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در چهار سفر استانی دو دولت قبل به استان سه هزار و۴۶۴ پروژه با ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود که ۳۶ درصد این پروژه ها که بیشتر آن استانی بوده، محقق شده است و بسیاری از پروژه ها به دلیل این مطالعه نشدن مصوب شده بودند را اجازه اجرا ندادیم.

وی سواحل دریای خزر، وجود دریا و جنگل، سه بندر مهم، فرودگاه، پارکهای جنگلی، ۳۵ شهرک صنعتی و رتبه اول در تولید مرکبات و کیوی را از جمله مزیتهای استان بیان کرد.

وی سهم استان از اعتبارات ملی در برنامه چهارم را ۲.۵ درصد و در برنامه پنجم ۳.۱ درصد برشمرد و گفت: در ۱۲ درصد روستاهای استان طرح های هادی اجرا شده است که این میانگین در کشور ۱۸ درصد است.

ولی پور عنوان کرد: برای رسیدن به شاخص کشوری در زمینه طرح هادی، راههای روستایی و غیره به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ولی پور با بیان اینکه سه هزار پروژه مهم استانی داریم که دو هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است گفت: با بودجه های سالانه بیش از ۱۰ سال برای تکمیل آن نیاز است.

نوربخش معاون برنامه ریزی معاونت برنامه و بودجه استانداری مازندران نیز به اولویتهای برنامه ششم توسعه در استان اشاره کرد و گفت: در بعد تشکیلات بر اساس دستورالعمل ابلاغی کارگروههای تخصصی تشکیل شده است که اقشار مختلف را در بر می گیرد و این چارچوب و فرایند در حال اجراست.

وی بیان داشت: پروژه ها و طرح های نیمه تمام محور توسعه در استانهاست که برای تکمیل آن باید برنامه ریزی شود.