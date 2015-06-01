سینمای مدرن در شیراز ساخته می شود

محمدرضا هاجری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند ساخت فضاهای سینمایی و هنرهای نمایشی در شیراز، با بیان اینکه برای تبدیل سینماهای شیراز به پردیس سینمایی و مرکز تجاری آمادگی داریم، ابراز کرد: بارها در نشست هایی با حضور نمایندگان حوزه هنری برای تبدیل سینماهای شیراز به پردیس سینمایی در کنار مرکز تجاری اعلام موضع کردیم.

بی رونقی صنعت سینما کاری به شهرداری یا شورای شهر ندارد

وی با تاکید بر اینکه بی رونقی صنعت سینما کاری به شهرداری یا شورای شهر ندارد، تصریح کرد: منتها باید جذابیتی ایجاد کنیم که میل به سینما رفتن مردم رونق گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با دعوت از سرمایه گذاران برای ساخت سینما در شیراز، اعلام کرد: کسانی که مایلند در بافت فرسوده شهر شیراز در حوزه سینما فعالیت کنند، بدون گرفتن یک ریال عوارض شهری از آنها حمایت می کنیم.

وی با اشاره به تکمیل پروژه فرهنگی بین الحرمین شیراز، افزود: مجموعه بین الحرمین قابلیت این را دارد که در آن سینما و موزه راه اندازی شود.

می توان سینما پرسیا را به چرخه فضای هنرهفتم بازگرداند

هاجری با بیان اینکه شورای شهر در مورد وضعیت و سرنوشت سینما پرسیا دغدغه دارد، یادآور شد: از آنجا که این سینما در اختیار بخش خصوصی است، شورای شهر شیراز دو پیشنهاد را مطرح کرده که چنانچه این پیشنهاد پدیرفته شود می توان سینما پرسیا را به چرخه فضای هنرهفتم بازگرداند.

هاجری در بیان این پیشنهادها، گفت: اگر اکنون این سینما به شهرداری واگذار شود می توان آن را به دو سالن سینما تبدیل کرد یا چنانچه پیشنهاد دوم پذیرفته شود می شود این سینما را به صورت مشارکتی به پردیس سینمایی ارتقا داد.

وی با اشاه به اینکه مدیران سینما پرسیا شیراز درخواست کمک هزینه بلاعوض دارند، افزود: مجموعه شهری شیراز نمی تواند در خصوص کمک بلاعوض کاری انجام دهد. حتی شورای شهر و شهرداری شیراز برای دادن تسهیلات بانکی نیز امکانی در این باره ندارد.