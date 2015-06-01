به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر دوشنبه در دومین جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به برخی تغییر و تحولات در مدیران استان، افزود: گرایشات سیاسی در تغییر مدیران نقشی نداشته و من عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می دهم.

وی تصریح کرد: نگاه و جناح های سیاسی ملاک مناسبی برای تغییر یک مدیر نیست، مگر اینکه خود مدیر به دنبال کارهای سیاسی باشد.

استاندار فارس یادآور شد: هیچ مدیری حق ندارد در کنار خود گروه و دسته سیاسی راه اندازی کند چرا که مهمترین وظیفه ما خدمت به مردم است.

احمدی یادآور شد: زمانی که دو جناح با اختلافات فکری زیاد وجود داشته باشند نمی توان کشور و استان را اداره کرد، بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که مباحث سیاسی در نوع مدیریت تاثیر نگذارد.

وی با بیان اینکه بازیهای سیاسی عقب افتادگی استان را به همراه دارد، تصریح کرد: درگیری و جدال های کودکانه باعث عقب ماندگی می شود بنابراین نباید زمان خدمت به مردم را با این گونه نگاهها به هدر داد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جذب اعتبارات مالی دستگاهها، گفت: کمتر از دو ماه دیگر تا پایان سال مالی ۹۳ زمان باقی است و مدیران باید تمامی تلاش خود را در راستای جذب اعتبارات داشته باشند.

استاندار فارس در خصوص سفر هیات دولت به استان فارس نیز گفت: خوشبختانه سفر هیات دولت به استان فارس با موفقیت و استقبال مردم همراه بود و توانستیم اعتبارات و مصوبات مناسبی را داشته باشیم.

وی افزود: تمامی اعتبارات و مصوبات سفر هیات دولت که ۹۵۳ میلیارد تومان است به طور کامل تخصیص خواهد یافت و در این میان وظیفه مدیران است که با تمام توان برای اجرایی شدن مصوبات تلاش کنند.

احمدی گفت: من به عنوان استاندار حاضر نیستم به مردم فارس خیانت کنم و در راه خدمت رسانی به مردم، تمام مدیران باید بیشترین تلاش را داشته باشند.