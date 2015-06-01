یک شکست دیگر برای تیم بسکتبال جوانان در اردوی صربستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مقابل زنوم بلگراد چهارمین دیدار بسکتبال جوانان در اردوی آماده صربستان بود که یکشنبه شب برگزار شد. شاگردان فرزاد کوهیان در پایان این دیدار با نتیجه ۷۳ بر ۵۹ متحمل شکست شدند.
این سومین شکست تیم بسکتبال جوانان در جریان اردوی آماده سازی صربستان بود. بسکتبالیست های جوان کشورمان طی هفته گذشته درمصاف با تیم بوراک با نتیجه ۶۱ بر ۴۸ متحمل شکست شدند اما مقابل تیم نیباک با نتیجه ۵۶ بر ۵۳ به برتری دست یافتند. آنها جمعه شب نیز مقابل تیم باشگاهی اسلوگا با نتیجه نزدیک ۶۸ بر ۶۵ متحمل شکست شدند.
تیم بسکتبال جوانان به منظور آمادهسازی حضور در مسابقات جهانی به صربستان سفر کرده است. این تیم امشب برای برگزاری آخرین دیدار آمادهسازی به مصاف یک تیم باشگاهی دیگر میرود و فردا هم به ایران باز میگردد.
تیم بسکتبال جوانان در گروه A مسابقات قهرمانی جهان با تیمهای کرواسی، آمریکا و مصر همگروه است. این رقابتها طی روزهای ۶ تا ۱۴ تیرماه در یونان برگزار میشود.
