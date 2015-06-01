به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «تولد ماه» به مناسبت بزرگداشت داوود فتحعلی‌بیگی، همزمان با سالروز تولد او، شامگاه یکشنبه ۱۰ خرداد در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) با حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر آیینی و تعزیه از جمله بهزاد فراهانی، جواد انصافی، اسماعیل خلج و مریم معترف برگزار شد.

مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد یکی از سخنرانان این بزرگداشت بود که درباره فتحعلی‌بیگی گفت: این هنرمند هیچ‌گاه در مباحث هنری از خود سخن نمی‌گوید و همیشه نگران وضعیت تئاتر کشور است. جامعه تئاتر ما به یک الگو نیاز دارد و فتحعلی‌بیگی الگوی مناسبی در این حوزه است. از طرفی، ما امروز به عیاران فرهنگی نیاز داریم و فتحعلی‌بیگی یک عیار در حوزه فرهنگ است.

فراهانی دیگر سخنران این برنامه بود که درباره وضعیت هنرهای ملی در ایران گفت:‌ ما مردمانی هستیم که عاشقانگی را بهتر از دیگر ملل می‌شناسیم. هنر ملی ایران هیچ‌گاه به اندازه کافی مورد اهمیت و توجه قرار نگرفته است. تئاتر ملی در کشوری مثل فرانسه نه تنها تلنگری نخورده، بلکه بسیار رشد کرده است اما در کشور ما، چه بخش آیینی مثل تعزیه و چه بخش غنایی مثل تخت حوضی همیشه مورد تهاجم بوده است و کسی که پرچمداری این پدیده را بعد از انقلاب به دوش کشید و هیچ‌گاه از زخم روی دوش خود گله نکرد، داوود فتحعلی‌بیگی است.

محمدحسین ناصربخت، نویسنده و کارگردان نیز در این مراسم گفت: من از اواخر دهه ۶۰ کارم را با داوود فتحعلی بیگی آغاز کردم و وی در زمینه نقالی و ... مطالب زیادی به من آموخت. آنچه در تئاتر ما غایب است، روح عدالت‌جویی و جسارت و سخت کار کردن در زمینه‌هایی است که به آن‌ها ایمان داریم.

جواد انصافی نیز درباره فتحعلی‌بیگی گفت: این مرد آنقدر مقاوم است و صبر و شکیبایی دارد که حتی به چشم خود دیدم که در زمان تبعیدش نیز به کار خود ادامه می‌داد.

در پایان فتحعلی‌بیگی ضمن اشاره به خاطرات تبعید خود گفت: همیشه فرهنگ و هنر را عشق نگه داشته است نه دولت‌ها.

این برنامه بخش‌های دیگری از جمله دو اجرای سیاه‌بازی از داوود داداشی و علی فتحعلی، تک‌نوازی کمانچه و همچنین پخش نماهنگی که در آن علی نصیریان، بهروز غریب‌پور و حمیدرضا اردلان درباره توانایی‌ها و جایگاه هنری فتحعلی‌بیگی سخن گفته بودند، داشت.

