به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در اولین جلسه شورای علمی نخبگان استان سمنان در محل استانداری با اشاره به نقش و جایگاه مهم نخبه و نخبگان در جامعه افزود: نخبگان بعنوان یک ارزش مورد توجه قرار گیرند و باید جایگاه نخبه و نخبگان همواره مورد تجلیل و تکریم قرار گیرد.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه، حضرت ولی عصر (عج) را امید مستضعفان و احیاگر نخبگان عالم دانست و گفت: در دوران ظهور، عالم ناشناخته علم و دانش برای بهره مندی مردم شناخته و شناسایی می شود و اگر ما می خواهیم زمینه سازان ظهور باشیم باید تلاش کنیم که علوم ناشناخته برای بشریت شناخته شود.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه خروجی همه دانشگاه ها و مراکز علمی توجه به نخبه پروری است و هر مرکز علمی زمانی می تواند برتر باشد که تعداد نخبه های بیشتری تحویل جامعه دهد گفت: فضای دانشگاه های ما باید نخبه پروری باشد.

وکیلی با اشاره به اینکه اگر فضای علمی و تحقیقاتی و نیازمندیهای دانش نخبگان در داخل مهیا باشد نخبگان علاقمند به خارج نخواهند بود چون نخبگان به دنبال مسائل رفاهی در خارج از کشور نیستند و در شرایط سختی و رنجها تبدیل به نخبه شده اند.

وی از عوامل مهم برای نخبگان را نیازهای علمی و احترام و تکریم علمی دانست و افزود: نخبگان باید در این زمینه مورد توجه واقع شوند.

استاندار سمنان شناسائی نخبگان در سطح استان را مهم برشمرد و افزود: باید تمام نیازمندیهای نرم افزاری و سخت افزاری نخبگان تامین شود و مراکز آزمایشگاهی وتحقیقاتی دانشگاههای استان برای انجام آزمایش ی و پژوهش در اختیار نخبگان قرار گیرد.

وکیلی همچنین بر تشکیل صندوق حمایت از نخبگان در استان سمنان اشاره داشت و افزود : در نظر است با تعیین سهمی از دانشگاهها و مراکز علمی و سهمی از استان صندوقی برای حمایت از فعالیت ها و اقدامات نخبگان تشکیل شود که در این زمینه معاونت فناوری ریاست جمهوری هم مساعدت می کند.

وی از دیگر برنامه های مربوطه به نخبگان را برگزاری همایش تجلیل و تکریم از نخبگان در استان عنوان کرد و با اشاره به اینکه دانشگاهها باید علم محور باشند نه به دنبال افزایش آمار دانشجو گفت: باید برای نسل جوان و دانشجو بستر برنامه و محتوای علمی را مهیا کرد تا جذب دانشگاه شوند و توجه به افزایش مسائل محتوای علمی دانشگاه ها امر مهمی است که کارائی بیشتری در مقابل دیگر نیازها در دانشگاه ها دارد.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه علم باید تبدیل به ثروت شده تا افزایش قدرت را به دنبال داشته باشد افزود: توجه به نخبگان باید از اولین روز دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه نقطه نظرات رؤسای دانشگاهها و نخبگان عضو شورا مطرح شد و در پایان احکام اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان سمنان که به امضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان آقای دکتر ستاری رسیده به آنان اهدا شد.