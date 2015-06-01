به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر دوشنبه در نشست خبری ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در سالن جلسات فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان صحبت های خود را با سخنی از مقام معظم رهبری آغاز کرده و اظهار داشت: مقام معظم رهبری می فرمایند که «بزرگداشت امام(ره) برای ما جنبه اعتقادی، ایمانی، انقلابی، عاطفی و ملی دارد.»

وی عنوان کرد: سالگرد ارتحال امام(ره) فرصت مغتنمی است که یک بار دیگر شاهد وفاداری امت نسبت به امام راحل(ره) و بیعت مجدد امت با امام حاضر باشیم.

شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) یک حرکت عظیم سیاسی و عبادی

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه حضرت امام(ره) حق حیات بر گردن مردم شریف ایران اسلامی دارد، ادامه داد: ایشان احیاگر دین و همه ارزش ها و فضیلت ها بودند و تجلیل از امام راحل بزرگوار تجلیل از همه خوبی ها و ارزش ها و فضیلت هاست.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: شرکت در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی(ره) یک حرکت عظیم سیاسی و عبادی است که تضمین کننده اقتدار، صلابت و معنویت نظام و پا به کار بودن مردم در کنار ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه امسال نیز مانند سال های گذشته شاهد حضور خیل عظیم مردم در ۱۴ خرداد خواهیم بود، افزود: در ۱۴ خرداد همه ما شاهد حضور توام با بصیرت و تشخیص مردم عزیز، ولایت مدار و ولایت پذیر از سراسر کشور خواهیم بود.

اعزام ۱۵ کاروان از لرستان

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خاطرنشان کرد: سپاه حضرت ابوالفضل(ع) با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و به کارگیری همه مقدورات و امکانات سازمانی بنا دارد ۱۰ هزار نفر از ارادتمندان به حضرت امام(ره) از اقشار مختلف استان لرستان را برای شرکت در بیست و ششمین سالگرد بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی به تهران اعزام کند.

سرهنگ پازدار با اشاره به اینکه این ۱۰ هزار نفر در قالب ۱۵ کاروان شهرستانی هستند، بیان داشت: به تناسب جمعیت، امکانات مقدورات هر شهرستان سهمیه ها را توزیع و ابلاغ کردیم و با مدیریت ارشد استان و مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران هماهنگی داشتیم و جلسات متعددی در استان و شهرستان ها برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه یکی از رده های سپاه تهران میزبان زائرین هر استان هستند، عنوان کرد: میزبان زائرین لرستانی، بسیج ادارات و وزارت خانه ها سپاه حضرت رسول(ص) است و هماهنگی های لازم با آنها انجام شده که میزبان خوبی برای زائرین لرستان در تهران باشند.

فعالیت ۱۰ کمیته برای اعزام زائران

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت اباالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه ثبت نام زائرین از ۱۵ اردیبهشت ماه شروع شده است، ادامه داد: در همه نواحی و حوزه های مقاومت و مساجد و پایگاه های مقاومت ثبت نام انجام شده و این ثبت نام تا دیروز دهم خرداد ادامه داشت که ۱۰ هزار زائر ثبت نام کردند.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: داوطلبان ما در استان بیش از ۱۰ هزار نفر بودند اما محدودیت امکانات به خصوص وسیله نقلیه جمعی و سایر محدودیت ها مانع از ثبت نام بیشتر زائرین شد.

وی افزود: کل اقدامات ما در رابطه با اعزام این ۱۰ هزار نفر در قالب ۱۰ کمیته ثبت نام و آمار، بهداشت و درمان، فرهنگی، اطلاع رسانی، ترابری و پذیرایی، ارتباطات، امنیت، بازرسی و نظارت، اسکان و استقرار در تهران و کمیته خواهران است که مسئولیت آن با سپاه و همکاری سایر دستگاهها است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان بر اهمیت به سلامت بردن و بازگرداندن زائرین استان تاکید و خاطرنشان کرد: همه این ۱۰ هزار نفر بیمه غرامت هستند و تلاش ما بر استفاده از رانندگان مجرب و اتوبوس های مطمئن و رعایت هما ملاحظات ایمنی، امنیتی و حفاظتی در اعزام این زائرین است.

حضور زائران لرستانی با لباس محلی

سرهنگ پازدار با اشاره به اینکه آهنگ حرکت زائرین استان به گونه ای تنظیم شده که ساعت شش صبح ۱۴ خرداد در حرم مطهر حضرت امام(ره) باشند، یادآور شد: امسال برنامه داریم که تعدادی از زائرین استان با لباس محلی و عشایری استان و با گویش خاص استان در این مراسم حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه سال های گذشته زائرین در شبستان های مختلف حرم مطهر پراکنده می شدند، عنوان کرد: امسال قرار است صحن اصلی افتتاح شود و کل جمعیت بیش از یک میلیون نفر گرداگرد ضریح مطهر حضرت امام(ره) جمع شده و همه می توانند خطیب این مراسم که مقام معظم رهبری است را زیارت کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: چه در اعزام راهیان نور و چه اکنون هر اتوبوس برای ما به منزله یک کاروان است و یک مسئول و یک راوی دارد.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه امسال تلاش بر این است که بار اولی ها اعزام شوند، تصریح کرد: راوی هر اتوبوس از زندگی سراسر نور و پر خیر و برکت حضرت امام(ره) برای جوانان و نوجوانان روایت می کند.

پیام حضور میلیونی ملت

وی افزود: با بنیاد شهید و امور ایثارگران هماهنگ شده که تعداد قابل توجهی از خانواده های معظم شهدا و پیشکسوتان جهاد و شهادت زینت این کاروان ها باشند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به تهیه بسته فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: در جلسه استانی بسته فرهنگی تعریف شد و به اداره کل فرهنگ و ارشاد و اسلامی واگذار شد که این اداره کل از آن بسته تعریف شده یک کتاب به تعداد پنج هزار جلد را آماده توزیع کرده است.

سرهنگ پازدار با بیان اینکه در این سفر به مباحث فرهنگی و معنوی توجه خاص داریم، یادآور شد: توجه به نماز اول وقت زائرین در این سفر بسیار مهم است و یک عمل معنوی است.

وی با اشاره به اینکه حاصل و نتیجه این کار شناخت هرچه بیشتر حضرت امام(ره) است، عنوان کرد: امروز که دشمن خیز برداشته و شاهد ظلم و جور و خیانت آن به مردم بی دفاع و مظلوم کشورهای اطراف هستیم، این حضور میلیونی پیام خواهد داشت و پیام آن برای دشمن این است که ایرانی و ایرانی همچنان از ارزش ها و فضیلت ها دفاع جانانه می کند و امید در دل خانواده های شهدا و وفاداران به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.