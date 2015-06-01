۲ هزار ظرفیت جذب هیات علمی در برابر ۲۰ هزار متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۳ کشور كه در دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل برگزار شد با اشاره به جمعیت نزدیک به ۴ میلیون و هفتصد هزار نفری دانشجو در سطح کشور اظهار داشت: اگرچه فقط ۱۵ درصد از کل جمعیت دانشجویی در دانشگاه های دولتی تحصیل می کنند؛ اما بخش اعظم کیفیت آموزشی را همین ۱۵ درصد پوشش می دهند.

وي افزود: دانشگاه های دولتی همچنان باید در حفظ و ارتقای کیفیت نقش پیشرو را داشته باشند و از رشد کمی بی هدف پرهیز كنند .

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: وقتی برای ۲۰ هزار نفر داوطلب جذب هيات علمی با مدرک دکتری فقط ۲ هزار نفر ظرفیت جذب و اشتغال داریم؛ به این معنی است که بیش از حد نیاز نیروی انسانی متخصص تربیت کرده ایم. آمار فوق نشان می دهد که ۱۰ برابر نیاز سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: مطالعات اولیه رتبه بندی دانشگاه ها انجام شده است و برای این که دانشگاه ها در رتبه بالا قرار گیرند مدیران دانشگاهی بخش عمده ای از وقت خود را به برنامه ریزی در آینده نگری دانشگاه اختصاص دهند.

شریعتی نیاسر اظهار داشت: دانشگاه های دولتی سرمایه نظام هستند، باید الزامات رشد کمی و کیفی برای آنها فراهم شود.

وی افزود: دانشگاه ها بايد به صورت مأموریت گرا و هدفمند فعالیت کنند و از این رو داشتن برنامه راهبردی برای هر دانشگاه و انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی با جهت گیری معنادار مطابق برنامه راهبردی ضروری است.