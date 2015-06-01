یوسف یوسفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این آثار با استفاده از دوربین های تلفن همراه، دوربین خانگی، دوربین حرفه ای و نیمه حرفه ای تولید می شوند و حداکثر زمان برای فیلم های مستند ۴۰ دقیقه و برای فیلم های داستانی و پویانمایی ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این جشنواره با هدف آشنایی مردم با موضوعات مرتبط با منابع طبیعی شامل آتش سوزی در مراتع، شخم و تصرف اراضی ملی در مناطق شیب دار، حرکت شن های روان، تخریب مراتع توسط معادن، چرای بی رویه، از بین بردن درختان و گیاهان مرتعی و کویری، حفظ آب و خاک توسط عملیات آبخیزداری و... برگزار می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: در تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره محدودیت وجود ندارد و ثبت نام از طریق تکمیل فرم جشنواره به همراه نسخه ای از اثر و ارسال به دبیرخانه جشنواره، امکان پذیر است.

یوسفی ادامه داد: شرکت کنندگان می بایست روی هر حلقه دی وی دی تنها یک اثر ارسال کنند و نماهنگ، کلیپ و تیزرها از نظر زمان محدودیت ندارند.

یوسفی خاطرنشان کرد: آن دسته آثاری که تهیه کننده حقوقی و حقیقی دارند و کارگردان اثر، فرم جشنواره را تکمیل نموده و به دبیرخانه ارسال کرده است در صورت پذیرش، باید مجوز حضور توسط تهیه کننده ارائه شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی آخرین مهلت ارسال آثار را ۳۰ تیرماه و انتخاب آثار را سوم مرداد و اطلاع رسانی در مورد نتایج را هفتم مرداد سال جاری عنوان کرد.