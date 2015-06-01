به گزارش خبرنگار مهر، آقا محمد همتیان پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با بهادر کاظمی معاون توسعه منابع انسانی سازمان انتقال خون، ترویج سنت حسنه وقف خون را برای مشارکت بیشتر مردم در اهدای خون به نیازمندان کار پسندیده ای برشمرد و افزود: خدمت به مردم خصوصا نیازمندان به خون که موجب احیاء زندگی دوباره مردم می شود بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه در مناسبت های مختلف چون ایام محرم زمینه برای این سنت حسنه در میان مردم بیشتر است از سازمان انتقال خون خواست بسترهای لازم را برای اجرای این سنت در سطح استان فراهم کند و در زمینه گسترش فرهنگ سنت حسنه اهدای خون تلاش بیشتری صورت گیرد .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان افزود: فعالیت و خدمت در انتقال خون کار بسیار مقدسی است که با تلاش مضاعف حیات دوباره به انسانها بخشیده می شود.

همتیان کسب رتبه اول در اهدای خون مردم استان سمنان را یک افتخار برای مردم برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با بستر سازی برای مشارکت بیشتر مردم و تلاش انتقال خون همواره این رتبه در اهدای خون استمرار داشته باشد.

معاون توسعه منابع انسانی سازمان انتقال خون کشور هم در این جلسه گفت: پایگاه انتقال خون استان سمنان جزو پایگاه های نمونه کشور است و در اهدای خون رتبه اول را کسب کرده است.

بهادر کاظمی افزود: سمنان یکی از استانهای معین تهران است که می تواند نقش مهمی در تامین خون مورد نیاز داشته باشد.

در این جلسه با لوح تقدیری از زحمات و تلاشهای صادقی تجلیل و مجید حسینی بعنوان مدیر کل جدید مرکز انتقال خون استان سمنان معرفی شد.