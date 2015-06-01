به گزارش خبرنگار مهر، ربيع فلاح جلودار پيش از ظهر دوشنبه در جلسه تنظيم بازار در سالن شماره يك استانداری مازندران با اشاره به مصرف ماهی در بين مردم، اظهار داشت: بايد برای استفاده و مصرف ماهی بر سر سفره های غذای آحاد جامعه تلاش شود.

وی توليد كنسرو مرغ را از ديگر برنامه های حمايت از صنعت مرغ استان و تنظيم بازار را عنوان و تاكيد كرد: انجام شرايط كنسرو مرغ در استان مازندران بازار پسند است.

استاندار مازندران با بيان اينكه تنظيم بازار يك بحث كلی است و بايد جدی گرفته شود، افزود: تنظيم بازار هميشه بايد نظارت و كنترل شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد گزارش هفتگی از وضعيت بازار را به استانداری ارائه دهد.

فلاح جلودار با اشاره به اينكه موضوع بازار برای استان يك صنعت حياتی است، اذعان داشت: ۱۱ درصد از توليد مرغ كل كشور از مازندران تامين می شود كه با توجه به زيرساخت های توليد می توان اين ميزان را به ۲۰ درصد رساند.

وی با بيان اينكه براي توسعه صنعت طيور و مرغ حمايت و مشوق هاي لازم در نظر گرفته شود، خاطرنشان كرد: كشورهای CIS و روسيه نياز به توليدات مرغ مازندران دارد و بايد در حوزه صادرات مرغ برنامه ريزی صورت گيرد و هر حركتی كه موجب خدشه به توليد استان شود بايد با آن مقابله كرد.

همچنين رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بيان اينكه بايد سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاری در واحدهای جديد و مدرن توجيه كنيم، گفت: بايد استفاده از سبد كالا براي مصرف مستقيم مردم در استان های شمالی مورد توجه قرار گيرد.

محمد محمد پور عمران در خصوص بررسی قيمت ها، اظهارداشت: بررسی قيمت ها نشان می دهد كه در برخی اقلام تغيير قيمت وجود و در برخی اين تغيير قيمت صورت نگرفته است.

وی بيان كرد: در قيمت مرغ ۲۰ درصد كاهش و در قيمت تخم مرغ ۲۵ درصد افزايش قيمت در مازندران در سال جاری داشته ايم كه از قيمت نرم كشوری ۱۵ درصد بيشتر است.