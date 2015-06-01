جشن بزرگ گل نرگس سه شنبه در قزوین برگزار می شود

سید محمد قوامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های تبلیغات اسلامی استان در برگزاری مراسمات نیمه شعبان بیان کرد: این جشن بزرگ توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان با همکاری دانشگاه فرهنگ و هنر قزوین، هیئت اباعبدالله الحسین(ع)، هیئت درالخضرا برگزار می شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: این جشن بزرگ فردا رأس ساعت ۲۱ در تالار اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار می شود.

این مسئول در تشریح برنامه های این جشن گل نرگس اظهار کرد: مولودی خوانی، برگزاری مسابقه، اجرای سرود و قرعه کشی از جمله برنامه های این جشن است که امیدواریم با حضور همه اقشار ولایی به ویژه خانواده ها، ضمن تکریم ایام مبارک نیمه شعبان محیط فرح بخش و بانشاطی برای همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارات فراهم آید.

قوامی ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه های این جشن بزرگ سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی است که طی این سخنرانی مستمعین با سیره، زندگی و فلسفه غیبت و قیام امام زمان(عج) آشنا می شوند.

تالار اجتماعات سازمان تبلیغات قزوین در طبقه همکف این اداره واقع در نبش چهارراه عمران نرسیده به سالن شهید بابایی قرار دارد.