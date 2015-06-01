به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولی صبح دوشنبه در نشست خبری رحلت امام(ره) در ناحیه مقاومت بسیج شازند، با اعلام این خبر افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه های بسیج و مساجد برای اعزام به مرقد مطهر ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه اعزام از شش نقطه شهری انجام می شود، افزود: قبل از اعزام زائران برنامه های فرهنگی و سخنرانی ائمه جمعه برنامه ریزی شده تا زائران با اهداف و ویژگی های این اعزام بیشتر آشنا شوند.

رسولی برنامه های فرهنگی را از جمله مهم ترین برنامه های این اعزام عنوان کرد و اظهار کرد: مسابقات فرهنگی، توزیع بسته های فرهنگی، پخش زندگی نامه و وصیت نامه های شهدا و حضور بسیج طلاب و روحانیون، از جمله برنامه های فرهنگی این حرکت پر شور می باشد.

فرمانده سپاه ناحیه شازند با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ دستگاه خودرو برای این اعزام تدارک دیده شده، گفت: از این تعداد خورو ۱۱۵ مینی بوس و ۸ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل مسافران و مابقی مخصوص کمیته های هشتگانه اعزام می باشد.

رسولی جامعه هدف این اعزام را جوانان و نوجوان عنوان کرد و افزود: افراد سالمند که توانایی جسمانی مناسبی ندارند و افرادی که از بیماری های خاص رنج می برند، نمی توانند برای این اعزام ثبت نام کنند.

وی گفت: قبل از سفر به هر زائر کارتی داده می شود که شماره تلفن مسئول کمیته گمشدگان استان و شهرستان در آن نوشته شده و در صورت گم شدن می تواند به زائران کمک کند.

رسولی با اشاره به اهداف این سفر گفت: آشنایی نسل جوان با امام خمینی(ره) و آرمان های او، آموختن استکبارستیزی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، مردم محوری، عدالت طلبی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام از جمله اهداف این اعزام است.