به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مسجدی دوشنبه در آئین تقدیر از فعالان شاغل در اماکن تاریخی منطقه آزاد ارس بر ضرورت حفاظت و نگهداری از این میراث فرهنگی و تاریخی و همچنین طبیعت بکر منطقه تاکید و تصریح کرد: منطقه آزاد ارس نقطه تلاقی آثار ثبت جهانی و ملی است و بر همین اساس حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی منطقه وظیفه ای همگانی است.

وی با اشاره به آثار ثبت جهانی و ملی منطقه آزاد ارس افزود: با توجه به وجود آثار تاریخی و فرهنگی و جاذبه های طبیعی متنوع در محدوده های منطقه آزاد ارس، شهروندان و گردشگران وظیفه سنگینی در برابر حفاظت از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه دارند.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه اغلب تمدن های بشری در مناطق پرآب و در کنار رودخانه ها شکل گرفته اند، توجه ویژه به ابنیه های تاریخی مستقر در سواحل رود ارس را جزو برنامه های حوزه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان عنوان کرد.

وی بر لزوم بهره مندی از میراث و ظرفیت های موجود و ایجاد زیرساخت های لازم برای جلب رضایت گردشگران داخلی و خارجی تاکید کرد و گفت: استفاده از تکنولوژی های نوین برای ایجاد جذابیت بیشتر در جاذبه های گردشگری با رعایت اصول میراث فرهنگی امری مهم است که باید مورد توجه مسوولان و فعالان این حوزه باشد.

گفتنی است در این مراسم فعالان و شاغلان پایگاه ثبت جهانی کلیساهای تاریخی ایران چون پروژه مرمت و احیای کلیسای چوپان که از سال ۹۳ به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان بازسازی و پروژه مرمت و احیای کاروانسرای خواجه نظر در شرف تکمیل است، کاروانسرای خواجه نظر، موزه باستان شناسی خداآفرین و موزه روستایی گلفرج با اهداء لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.