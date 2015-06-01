به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در جمع شماری از فعالان سمن های جوانان استان همدان به مناسبت هفته جوان با بیان اینکه قشر جوان رکن اساسی و مهم جامعه است، اظهار داشت: هزینه کردن در حوزه جوانان نوعی سرمایه‌گذاری برای ایمن‌سازی جوانان در برابر انحراف است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در دورانی زندگی می‌کنیم که دشمنان و عوامل متعددی برای به انحراف کشیدن جوانان برنامه ‌ریزی و هزینه‌ می کنند، افزود: ماهواره‌ها ‌و گروه‌های تکفیری از جمله این عوامل هستند.

وی با بیان اینکه جوانی از سنین بسیار مهم در زندگی انسان است، عنوان داشت: مسئولان باید پیش از آنکه دشمن جوانان ما‌ را به انحراف و گمراهی بکشاند، آنها را دریابند و با انتقال مفاهیم درست دین جوانان خود را در برابر ترویج تفکرات جاهلی ایمن کنند.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه باید نشاط در بین جوانان ترویج پیدا کند و این موضوعی است که مسئولان باید به آن توجه کنند، اضافه کرد: امروز وظیفه همه ماست تا به کمک جوانان بیاییم زیرا جوانان دارای مشکلات بسیاری در عرصه های مختلف هستند و کار برای جوانان بسیار ارزنده و نیکو است.

سرمنشا تمام‌ مشکلات بشریت‌ در تمام تاریخ جهل و نادانی بوده است

امام جمعه همدان با بیان اینکه سرمنشا تمام‌ مشکلات بشریت‌ در تمام تاریخ جهل و نادانی بوده است، بیان داشت: باید روی تفکرات و تمام موضوعاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با جوانان ارتباط دارد برنامه ریزی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جوانان باید اهل مطالعه، تحقیق و پژوهش باشند تا از میان جمعیت آنان افراد دانشمند و کاردانی به جامعه و مدیریت‌های کشور معرفی شوند، گفت: همچنین باید به جوانان اعتبار و به خواسته‌ های آنان توجه کرد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه آزادی ای که در مسیر اصلی آرمان های اسلام نباشد سعادت انسان را تامین نمی کند زیرا فساد به همراه خواهد داشت، ابراز داشت: باید با یک برنامه‌ریزی صحیح مشکلات موجود را حل کنیم و در این زمینه باید بسترهای نامناسب از بین بروند و نباید اجازه داد زمینه‌ امور ناپسند در جامعه ایجاد شود.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه جوانی دوران تربیت پذیری است و فرصتی است كه در آن عقیده و اخلاق ریشه دار شده و فضایل و ملكات انسانی در او تثبیت می شود، اظهار داشت: با توجه به دیدگاه‌های بزرگان اسلام باید به جوانان به عنوان یک فرصت نگاه کنیم زیرا جوانان دارای انرژی، خلاقیت و نوآوری هستند که می‌توان از این قشر به نحو شایسته بهره برد.

وی گفت: باید نگاه خود را در حوزه جوانان تغییر داده و با استفاده از زمینه‌های مناسب اعتماد آنان را جلب کنیم.

خانواده ها باید در مواردی فرزندان خود را درک کنند و به آنها حق تصمیم گیری دهند

وی با بیان اینکه خانواده ها باید در مواردی فرزندان خود را درک کنند و به آنها حق تصمیم گیری دهند، افزود: خانواده ها با این کار شاهد فاصله عاطفی با فرزندانشان نمی شوند.

مدیر‌کل ورزش و جوانان استان همدان نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد جمعیت استان را جمعیت جوان تشکیل می‌ دهند، بیان داشت: این آمار نشان گر وظیفه دشوار ما در حوزه جوانان است.

سید عبدی افتخاری با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان برای تسهیل امور مربوط به جوانان در کنار دستگاه‌های دیگر نقش و مسئولیت‌ اساسی و سازنده‌ای بر عهده‌ دارد و دیگر دستگاه های اجرایی نیز باید به کمک جوانان بیایند، اضافه کرد: جوانان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند و باید با توجه به تدابیری که اتخاذ می‌ کنیم به آنها در راه رسیدن به موفقیت کمک کنیم.