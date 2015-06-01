دواین جانسون جرج کلونی را عقب راند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در این آخر هفته باکس آفیس آمریکای شمالی شاهد حضور دو فیلم جدید بود و گزارش گیشه فروش به این ترتیب تغییر کرده است:

۱. «سن آندرآس» ساخته برد پیتون: این فیلم از کمپانی برادران وارنر در اولین آخر هفته نمایشش ۵۳ میلیون دلار فروخت. در این فیلم که در ۳۷۷۷ سالن سینما اکران شده تصویر مقابله با عواقب زلزله تصویر شده و دواین جانسون بازیگر اصلی آن است.

۲. «صدای شش دانگ» یا «پیچ پرفکت۲» ساخته الیزابت بنکس: این فیلم که قسمت دوم فیلم کمدی موزیکال آمریکایی «پیچ پرفکت» است و هفته پیش دوم بود، همچنان دوم ماند. این فیلم ۱۴ میلیون و ۸۴۱ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش از سه هفته نمایش را به ۱۴۷ میلیون و ۵۴۰ هزار دلار برساند.

۳. «سرزمین فردا» ساخته برد بیرد: این فیلم از کمپانی والت دیزنی با نمایش در ۳۹۷۲ سالن سینما در دومین هفته نمایشش پس از یک هفته صدرنشینی فیلم سوم شد. با محاسبه فروش ۱۳ میلیون دلاری این هفته این فیلم در دو هفته ۶۳ میلون دلار فروش کرده است. جرج کلونی در این فیلم بازی می‌کند.

۴. «مکس دیوانه: جاده خشم» ساخته جرج میلر: چهارمین قسمت از مجموعه آخرالزمانی و اکشن «مد مکس» در سومین هفته نمایشش یک رتبه تنزل کرد و با فروش ۱۳ میلیون و ۸۰۳ هزار دلاری در مجموع فروشش را به رقم بیش از ۱۱۵ میلیون دلار رساند. این فیلم با بازی تام هاردی و شارلیز ترون از کمپانی برادران وارنر این هفته تعداد سالن هایش را هم افزایش داده و از ۳۷۲۲ سالن سینما به ۳۸۲۵ سالن رسانده است.

۵. «انتقام جویان: عصر اولتران» با نمایش در ۳۲۲۸ سالن سینما فروشی ۱۰ میلیون دلاری را تجربه کرد تا در مجموع پس از پنج هفته ۴۲۷ میلیون و ۷۰ هزار دلار فروش کرده باشد. این فیلم که با بودجه ۲۵۰ هزار دلاری ساخته شده، گروهی از ابرقهرمان‌های مارول را با هم در یک قصه گرد آورده است.

۶. آلوئا ساخته کامرون کرو: این فیلم کمدی رمانتیک از کمپانی سونی پیکچرز با نمایش در ۲۸۱۵ سالن سینما در اولین هفته نمایشش وارد فهرست پرفروش‌ها شده است. فروش این هفته «آلوئا» برابر با ۱۰ میلیون دلار بود. بردلی کوپر و اما استون بازیگران این فیلم هستند.

۷. «روح» ساخته گیل کنن: این فیلم با نمایش در ۳۲۴۲ سالن سینما در دومین هفته اکران خود موفق به فروش ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری شد. این فیلم ژانر وحشت، بازسازی یک فیلم دهه ۱۹۸۰ است و داستان آن درباره خانواده‌ای است که وارد خانه‌ای روح‌زده می‌شوند و باید سعی کنند جان دخترشان را که توسط این ارواح ربوده شده نجات دهند. این فیلم تا به حال ۳۸ میلیون دلار فروش داشته است.

۸. «دور از اجتماع خشمگین» ساخته توماس وینتربرگ: این فیلم که هفته پیش هفتم بود، با اقتباس از رمان توماس هاردی به همین نام ساخته شده و داستانش در دوران انگلستان ویکتوریایی اتفاق می‌افتد. این فیلم در هفته پنجم حضورش در باکس‌آفیس در ۹۰۲ سالن سینما به نمایش درآمد و موفق به کسب ۱.۴ میلیون دلار دیگر شد. فروش کل فیلم به ۸.۳ میلیون دلار رسیده است.

۹. «تعقیب جدی» ساخته آن فلچر: این فیلم از دیگر محصولات برادران وارنر در چهارمین هفته نمایشش در حالی که هفته پیش ششم بود، این هفته فروشی یک میلیون و ۳۷۰ هزار دلاری را ثبت کرد تا در مجموع بیش از ۳۲ میلیون دلار فروخته باشد.

۱۰. انیمیشن «خانه» در دهمین هفته حضورش، یک میلیون و۱۵۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش را به ۱۷۰ میلیون و ۴۰۸ هزار دلار برساند. این انیمیشن که محصول شرکت دریم وورکز است با بودجه ۱۳۵ میلیون دلاری ساخته شده است.

۱۱. «خشمگین ۷» پس از ۹ هفته نمایش، با فروش ۹۸۷ هزار دلاری اش در مجموع ۳۴۹ میلیون و ۲۳۱ هزار دلار در آمریکای شمالی فروش کرده است.

«ای اکس ماشین»، «تانو ازدواج می‌کند مانو باز می‌گردد»، «دوره ادلاین»، «تو را در رویاهایم می بینم» «زن در لباس طلایی» و «سیندرلا» دیگر فیلم‌های پس از مکان یازدهم را در اشغال دارند.