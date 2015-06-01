دانشگاه ها به دانش بنیان شدن صنایع سنتی آذربایجان شرقی کمک کنند

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل جبارزاده دوشنبه در دیدار مسوولان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از باقیات و صالحات ماندگار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که درشرایطی نامساعد و ناشدنی به واقعیتی شدنی تبدیل شد و در شرایط جنگ و بحران های دهه شصت که درآمد کشور با هزینه ها نیز برابری نمی کرد، بزرگان نظام و در پیشاپیش آنها حضرت امام (ره)، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حاج احمد آقا فرزند بزرگوار امام راحل اقدام به تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی کردند و نتایج پربار آن تصمیم منطقی و با تدبیر، راهبرد رفع مشکلات عدیده کشور در سه دهه بعد از آن شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: در جریان جنگ و دفاع مقدس تفکر تاسیس دانشگاه از دیدگاه برخی تفکری لوکس و غیر موجه بود اما در این شرایط سنگ بنای توسعه کشور یعنی توسعه نیروی انسانی در ابعاد تخصص و تعهد با توسعه دانشگاه میسر بود و بر همین اساس هم توسعه همه جانبه دانشگاه در همه شرایط حتی در بمب باران و موشک باران شهرها مد نظر بود و امروز دانشگاه آزاد بی شک ماحصل تلاش های آن دوران است.

جبارزاده با اشاره به تغییرات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی و حضور میرزاده در راس این دانشگاه، این شرایط را زمینه ساز تسریع توسعه دانشگاه و به طبع آن جامعه دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تقویت اقتصاد دانش‌بنیان گام‌های خوب و موثری برداشته است و امیدواریم که این مهم با تلاش دانشجویان و اعضای هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان نیز هرچه بیشتر تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات استان را وجود صنایع سنتی دانست و افزود: چنین صنایعی دیگر مقرون به صرفه نیستند و باید به سمت صنایع دانش بنیان شدن حرکت کنیم که در این میان انتظار از دانشگاه آزاد اسلامی این است که به بخش صنعت ورود کند و با استفاده از فن آوری و ایده های جدید قیمت تولید را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این امر بدون مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها میسر نخواهد شد، تصریح کرد: دید اعضای هیأت علمی در این گونه مسائل باید اقتصادی باشد چرا که رویکرد صرف علمی و آموزشی جوابگو نیست و استفاده از علوم جدید، تکنیک های جدید در کارآفرینی می تواند تولید به روش مدرن را جایگزین تولید سنتی کند.

وی در ادامه گفت: آذربایجان شرقی سه هزار و ۷۰۰ عضو هیأت علمی دارد و این افراد نباید در خانه بنشیند و مقاله علمی پژوهشی را صرفا جهت چاپ در ژورنال های معتبر بنویسند بلکه باید مقاله هایی نوشته شوند که یکی از مشکلات استان را برطرف کنند ودر واقع باید منجر به تولید محصول شود.

جبارزاده گفت: این موضوع در دهه چهارم عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفته است و واحدهای دانشگاهی موظف به حرکت در این مسیر شده‌اند و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در منطقه ویژه علم و فناوری قرار دارد و دارای شرایط خاصی از نظر جغرافیایی است که می تواند به بهترین وجه از این موقعیت استفاده کرده و با ورود به توسعه شهرستان با مشارکت در پروژه های کلان، بار سنگینی از توسعه استان را برداشته و همکاری خوبی در این زمینه داشته باشد.