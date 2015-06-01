مراکز غیرمجاز نمایش لباس در زنجان پلمب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، دادستان زنجان اعلام کرده است: یکی از اهداف و برنامه های مهم معاندان و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش برای جدایی و انحراف مردم به ویژه نسل جوان جامعه از فرهنگ اسلامی - ایرانی است.

حجت الاسلام حسن مظفری ادامه داده است: در همین خصوص برابر اخبار و اطلاعات موثق دریافت شده، تعدادی از افراد در زنجان، که اغلب در صنف لباس فروشی فعال هستند، بدون اخذ مجوز و به صورت غیر مجاز اقدام به برگزاری نمایشگاه و شوی لباس و عرضه کالا در محل مسکونی خود می کنند که این موضوع علاوه بر آنکه خلاف قوانین و به نوعی ترویج فرهنگ و مدل های انحطاطی غربی است، بلکه در قالب این اقدام، ترویج فساد و فحشا نیز متصور است.

حجت الاسلام مظفری یادآور شده است: وجود برخی مظاهر فساد در حوزه پوشاک مانند استفاده از مانکن های غیر متعارف و زننده و نیز طراحی و چیدمان غیر اصولی و خارج از عرف ویترین ها، خود علاوه بر ایجاد انحراف در فضای سالم اخلاقی جامعه، زمینه ساز بروز برخی جرایم و فسادهای اخلاقی است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفته است: در همین رابطه اعضای کمیسیون نظارت به ویژه اتاق اصناف و رییس اتحادیه صنف لباس فروشان باید ضمن انجام وظایف ذاتی خود نسبت به تشدید و فعالتر کردن نظارت و بازرسی ها اقدام کنند و در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده موظف به برخورد قانونی با متخلفین هستند.

وی خطاب به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرده است: برای پیشگیری از بروز آسیب ها و انحراف های اجتماعی و فرهنگی و نیز التزام مراکز فروش البسه سطح شهر به رعایت قوانین صنفی و شئونات اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید موضوع در کمیسیون نظارت استان مطرح، اقدامات لازم معمول و تدابیر لازم برای ساماندهی و در صورت نیاز برخورد با ناقضان قانون و متخلفین اتخاذ شود.