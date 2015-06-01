بوستان باراجین قزوین مجموعه ای بی نظیر در سطح کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مقدم پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از باراجین قزوین که به همراه تیموری مدیرکل نظارت بر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، علیپور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین به عمل آمد، بیان کرد: با توجه به وجود هوایی لطیف درکوه پایه های این منطقه، اقلیم کوهستانی و همچنین داشتن امکانات و دهکده طبیعت، مجموعه باراجین می تواند باعث توسعه گردشگری استان قزوین شود.

مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین در بعد ملی نیز بوستان باراجین مجموعه ای بی نظیر در سطح کشور است تا جایی که می توان از ظرفیت بالای این منطقه برای ارتقای محیط زیست کشور استفاده کرد.

همچنین علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست با تمجید از طبیعت بکر و زیبای باراجین بیان کرد: ظرفیت این منطقه در ابعاد مختلف بسیار بالا است که امیدواریم با اجرای طرح ارتقای گونه های جانوری این منطقه از سوی سازمان محیط زیست شاهد رونق بیش از پیش این منطقه باشیم.

در ادامه این دیدار صدرالدین علیپور مدیر کل محیط زیست استان توضیحاتی را در رابطه با آخرین وضعیت محیط زیست قزوین ارائه داد.