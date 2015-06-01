محمد علی حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازرسی های مستمر از نانوایی های شهرستان انجام می شود، اظهار کرد: طی دو روز بازرسی فوق العاده از نانوایی ها، واحدهای نانوایی متخلف جهت صدور جریمه به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: در این بازرسی ها تخلفاتی چون کیفیت پایین نان، استفاده از جوش شیرین و عدم رعایت موارد بهداشتی گزارش شد.

به گفته حسین نیا، ۲۴۰ واحد نانوایی در شهرستان رودسر فعالیت دارند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر بر نظارت بر فعالیت رستوران ها و هتل های این شهرستان نیز تاکید کرد و گفت: فعالیت هتل ها و رستوران های شهرستان رودسر با هماهنگی نیروی انتظامی و اداره بهداشت در حال انجام است و در صورت مشاهده تخلفات، فعالان متخلف این حوزه نیز جریمه می شوند.