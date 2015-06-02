شهیدان ۱۵ خرداد مایه برکت ورامین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورجوادی در حاشیه مراسم تجلیل از شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ در گفتگو با مهر اظهار داشت: خانواده های شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ مایه برکت شهرستان ورامین هستند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: هر ساله و در ایام سالگرد قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲، فرصت مناسبی دست می دهد که تجدید دیداری با خانواده شهدای این قیام تاریخی انجام شده و تجدید میثاقی دوباره با آرمان های شهدای انقلاب اسلامی صورت گیرد.

پورجوادی با اشاره به این نکته که از آمار شهدا و مجروحان این قیام آماری در دست نیست اضافه کرد: در حادثه قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲، هفت شهید مورد شناسایی قرار گرفتند که شهیدان خانی، عرب مقصودی، طباطبایی، اردستانی، رجبی، مهابادی و معصومشاهی ستارگان درخشان این قیام تاریخی در ورامین لقب گرفتند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی خانواده شهدای ۱۵ خرداد سال ۴۲ بیان داشت: همسر و فرزند شهید حسن خانی در قید حیات هستند اما همسر و یکی از فرزندان شهید جعفر عرب مقصودی به دیار باقی شتافتند.

این مسئول گفت: از خانواده شهید معصومشاهی، همسر در قید حیات بوده اما فرزند این خانواده به رحمت ایزدی پیوستند اما از خانواده شهید سید مرتضی طباطبایی، همسر فوت کرده و فرزندان حضور دارند.

پورجوادی یاداور شد: همسر شهید اردستانی فوت کرده و سه فرزند و یادگار این شهید پانزده خرداد در قید حیات هستند و همسر و فرزندان شهیدان رجبی و مهابادی نیز خوشبختانه حضور دارند.

آیین تجلیل از خانواده های شهدای ۱۵ خرداد با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، محسن خوانساری فرماندار، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد استان تهران و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی به همراه یادگاران شهدای ۱۵ خرداد در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.