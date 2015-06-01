به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ششم خردادماه اعلام کرد که دولت طی ۲ ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت کرده است.
در جدول زیر وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۴ را مشاهده می کنید:
|وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۴
|ردیف
|ماه
|توضیحات
|مبلغ(به میلیارد ریال)
|۱
|اردیبهشت
|پرداخت به وزارت آموزش و پرورش(بابت شیر مدارس)
|۱,۶۰۰
|پرداخت به وزارت جهادکشاورزی(بابت افزایش قیمت کمباین)
|۳۵,۵۹۵
|۲
|خرداد
|پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت کارخانه های سیمان مازوت سوز)
|۸۳۵,۰۴۸
|پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت کارخانه قند دزفول)
|۱۰۰
|پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت صادرات خدمات فنی و مهندسی کالاهای غیرنفتی)
|۵۰۰
|جمع کل
|۳,۰۷۰,۶۴۳
همچنین اخیرا هزار میلیارد ریال به منظور کمک به حمل و نقل ریلی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است.
بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل بهینه سازی مصرف انرژی؛ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی؛ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی؛ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛ حمایت از تولید نان صنعتی؛ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند.
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