به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ششم خردادماه اعلام کرد که دولت طی ۲ ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت کرده است.

در جدول زیر وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۴ را مشاهده می کنید:

وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۴ ردیف ماه توضیحات مبلغ(به میلیارد ریال) ۱ اردیبهشت پرداخت به وزارت آموزش و پرورش(بابت شیر مدارس) ۱,۶۰۰ پرداخت به وزارت جهادکشاورزی(بابت افزایش قیمت کمباین) ۳۵,۵۹۵ ۲ خرداد پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت کارخانه های سیمان مازوت سوز) ۸۳۵,۰۴۸ پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت کارخانه قند دزفول) ۱۰۰ پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت(بابت صادرات خدمات فنی و مهندسی کالاهای غیرنفتی) ۵۰۰ جمع کل ۳,۰۷۰,۶۴۳

همچنین اخیرا هزار میلیارد ریال به منظور کمک به حمل و نقل ریلی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شده است.

بر اساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل بهینه سازی مصرف انرژی؛ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی؛ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی؛ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛ حمایت از تولید نان صنعتی؛ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند.