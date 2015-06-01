به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۲۹ هزارتومان، طرح قدیم ۹۲۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۶ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۷ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۴ هزار و ۷۹۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۸۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۵ تومان، هر یورو را ۳۶۶۵ تومان، هر پوند را ۵۱۰۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

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