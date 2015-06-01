به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رامشی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل قدیم و جدید ثبت اسناد و املاک خوزستان اظهار کرد: سیاست های کاری ذکر شده در حکم تصدی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و فرمایشات رهبری اساس کار ما در اداره کل ثبت است.

وی ادامه داد: با همکاری نمایندگان ولی فقیه در خوزستان، مسئولان، مدیران کل و استاندار این استان می توان تک تک وظایف محول شده بر این اداره را به نحو احسن انجام داد.

مدیرکل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان با اشاره به خدمات مدیرکل سابق اداره کل ثبت اسناد بیان کرد: بدون شک تکمیل کننده خدمات ارزشی مدیرکل سابق این اداره خواهم بود و تلاش می كنم كه براي موفقيت بيشتر اين نهاد برنامه ريزی های دقيق انجام دهم.

رامشی افزود: حفظ حقوق بیت المال و مردم اساس خدمت رسانی همکاران ما و رعایت اصول سازمان ثبت اسناد كشور خط مشی ماست.

وی تاکید کرد: خشنودی خلق خدا و پروردگار در تمام نهاد های کشوری و استانی یک وظیفه است و همه باید برای نیل به آن خدمت کنند.

مدیرکل جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در پایان گفت: امیدواریم برای تحقیق اهداف سازمان و افزایش بهره وری خدمات اداره کل ثبت اسناد و املاک موفق عمل کنیم.