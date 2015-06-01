به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بزرگترین منطقه تخصصی صنایع نفت و گاز در جهان است گفت: هشت درصد ذخایر شناخته شده گاز دنیا در میدان مشترک پارس جنوبی قرار دارد که این رقم به تنهایی معادل ۵۰ درصد کل ذخایز گاز ایران است.

وی با بیان اینکه مساحت میدان مشترک پارس جنوبی ۹هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع است گفت: ۳هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع آن در آب های سرزمینی ایران و شش هزار کیلو متر مربع نیز در آب‌های سرزمینی قطر واقع شده است که با تدابیری که در نظر گرفته شده این امیدواری وجود دارد توسعه این میدان تا پایان سال ۹۶ بسته شود.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه برای توسعه این میدان ۲۹ فاز گازی پیش بینی شده است، گفت: ظرفیت تولید گاز در هر فاز ۲۵ میلیون متر مکعب در روز است که در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه گاز در پارس جنوبی ۴۵۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه طی سال گذشته ظرفیت تولید گاز از این میدان ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت گفت: طی سال گذشته فاز ۱۲ پارس جنوبی که معادل سه فاز استاندارد است با حضور ریاست جمهوری به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این فاز سه درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه با بهره برداری از هر فاز سه درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود گفت: بر اساس برنامه ریزی وزارت نفت فازهای ۱۵ و ۱۶ ‏، ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید که در این صورت بیش از ۱۰۰ مییلون متر مکعب دیگر به ظرفیت تولید گاز کشور از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده می شود.