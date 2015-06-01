به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور میرمحمدباقری قائم وزیر کشور در سالن شهید مرتضی استانداری کرمان تشکیل شد، اظهار داشت: جوانان سرمایه های اصلی هر کشوری هستند و نقش بی بدیل و مهمی در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس داشتند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجریبات هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: در آن دوران فرماندهان جوانی داشتیم که و صحنه های بی بدیلی را در تاریخ ایران ثبت کردند.

رزم حسینی گفت: سرمایه گذاری در حوزه جوانان در بخش های مختلف از جمله اشتغال، تسهیلات و ازدواج از مهم ترین کارهای دولت است.

وی افزود: موضوع اشتغال در دولت تدبیر و امید بسیار جدی گرفته شده است و اگر بیکاری را بهبود بخشیم بخشی زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد.

استاندار کرمان موضوع جلسه شورای اداری را گفتگو در خصوص جوانان اعلام کرد و گفت: بعد از جلسه گفتگویی را با نظر و مشورت نخبگان جوان خواهیم داشت.

بعد از صحبت های استاندار کرمان از خبرنگاران حاضر در جلسه درخواست شد که جلسه را ترک کنند تا جلسه صرفا با حضور مدیران برگزار شود.