به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری، ارائه خدمات نوین سلامت به روستاییان، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر، به حاشیه نشینان شهرها و به جمعیت شهر های زیر ۵۰ هزار نفر و تداوم این برنامه به سایر شهرها را از برنامه های حوزه بهداشت بیان کرد و افزود: تکمیل برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران و ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمند سازی مردم از دیگر برنامه هایی است که در راستای تحول در حوزه بهداشت برنامه ریزی شده است.

سیاری تامین ۴۳۶ قلم دارو برای ۳ هزار و ۴۳۹ مرکز دارای داروخانه داخل مرکز در برنامه پزشک خانواده در جمعیت روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، جذب ۳۴۸ مامای جدید در اسفند ماه سال ۹۳، بازسازی و نوسازی تجهیزات دندانپزشکی ۱۶۷۳ مرکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در ۳ هزار و ۸۶۴ مرکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه را از اقدامات صورت گرفته در برنامه پزشک خانواده بیان کرد.

وی ضمن اشاره به توانمند سازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت به عنوان یکی از پروژه های پشتیبان برنامه تحول حوزه بهداشت، گفت: استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت در کشور، تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور و ارتقای نظام فن آوری اطلاعات و ثبت اطلاعات و آمار بهداشتی در شبکه هوشمند بهداشت (شهاب) از دیگر پروژه های پشتیبان برنامه تحول بهداشت است.

به گفته سیاری، همکاری با مراکز تحقیقاتی در جهت اجرای پژوهش های کاربردی و با مراکز آموزشی در جهت بهره مندی از ظرفیت آن ها، امری ضروری در برنامه تحول حوزه بهداشت است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تکالیف قانونی و اسناد بالادستی، تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول و استقرار نظام دیده بانی حوزه سلامت را از دیگر پروژه های پشتیبان برنامه تحول بهداشت عنوان کرد.

سیاری همچنین، به وجود یک کارشناس مراقب سلامت به منظور ارائه فعال خدمات و کنترل و شناسایی ریسک فاکتورها و بیماری های مزمن در جمعیت حاشیه نشین و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در برنامه تحول در حوزه بهداشت اشاره کرد.

معاون وزیر بهداشت همچنین، ارائه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برای ۱۰ میلیون نفر ساکن در ۷۰۰ سکونتگاه غیر رسمی را جز برنامه تکمیل کننده در ارائه خدمات به حاشیه نشینان و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر و توسعه آن تا شهرهای زیر۵۰۰ هزار نفر بیان کرد و گفت: تکمیل برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی (تکمیل شبکهP.H.C) در شهرهای ۲۰ تا۵۰ هزار نفر برای ۵ میلیون نفر جمعیت و گسترش برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر برای ۱۸ میلیون نفر جمعیت از دیگر برنامه های این بسته است.

سیاری از شروع برنامه جدید ارائه خدمات مراقبت های اولیه به جمعیت حاشیه نشین و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در کلان شهرها با همکاری شهرداری ها طبق الگوی جدید خبر داد و افزود: برنامه مراقبت های اولیه در شبکه بهداشتی درمانی در استان های یزد، البرز، سمنان و قم تکمیل خواهد شد.

وی در ادامه، به اصلاح ساختار برنامه پزشک خانواده براساس دستورالعمل جدید به منظور سلامت نگر کردن این برنامه در دو استان فارس و مازندران اشاره کرد.

به گفته سیاری، اصلاح و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک در ۲ استان فارس و مازندران، اتمام برنامه ویزیت پایه برای جمعیت باقی مانده در این ۲ استان و استقرار شبکه جامع و همگانی سلامت شهرستان ها از برنامه های تحول در استان های فارس و مازندران است.

وی بر اجرای برنامه توانمند سازی ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز در ۱۰۵ هزار مدرسه کشور برای خودمراقبتی در راستای عملیاتی کردن برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمند سازی مردم تاکید کرد و گفت: این برنامه همزمان با توانمندسازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرسنل آموزش و پرورش و ۲۴ میلیون نفر والدین دانش آموزان برای حمایت از تربیت نسلی توانمند در جهت خود مراقبتی با رعایت سبک زندگی سالم در مدارس صورت خواهد گرفت.

سیاری همچنین، با تاکید بر تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی در سطح ملی، استانی و شهرستانی گفت: تقویت تکالیف و انتظارات از سایر دستگاه ها، ایجاد دبیرخانه همکاری های بین بخشی و پایش روند اجرایی تفاهم نامه ها از جمله برنامه ها در این راستا است.

وی در ادامه، از برنامه تحول بهداشت عمومی در نظام سلامت با محوریت بهداشت محیط خبر داد و گفت: رسیدگی به بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا سفره و بهداشت آب، تشدید کنترل و کاهش مصرف دخانیات، مدیریت بهداشت هوا و اثرات آن بر سلامت، بهداشت پرتوها، ارتقای سلامت شاغلین، پایش و ارتقای سطح سلامت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات و برنامه بهداشت عمومی در زندان، بازداشتگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت در این بسته است.