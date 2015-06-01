حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح تردد شماری «مبدا - مقصد» اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح که طی چهار روز از ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان در سراسر کشور انجام شد، میزان تردد جاده ای وسایل نقلیه اعم از شخصی و عمومی اندازه گیری شد.

وی به دو روش مکانیکی برای ترددشماری اشاره و عنوان کرد: یک نوع ترددشمار فنی در جاده ها وجود داشته و ماشین های رد شده را شمارش می کنند و روش دوم دوربین های کنترل سرعت هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان روش سوم ترددشماری را روش بصری دانست و ادامه داد: در این روش که در طرح مبدا مقصد امسال نیز برگزار شد، عده ای در کنار جاده مستقر شده و تعداد وسایل نقلیه عبوری را شمرده و از تعدادی به صورت تصادفی سوال و جواب هایی در مورد مبدا و مقصد، نحوه استفاده از خدمات جاده ای و... پرسیده می شود.

رحمانی تصریح کرد: در طرح ترددشماری «مبدا - مقصد» سالجاری در لرستان ۳۴۷ نفر در ۲۲ ایستگاه در سه شیفت به صورت شبانه روزی اقدام به فعالیت کردند.

وی با بیان اینکه تعداد کل فرم های ترددشماری در این چهار روز ۱۸ هزار و ۷۲ فرم بوده است، افزود: این تعداد شامل دو هزار و ۸۳۲ فرم فقط ترددشماری، پرسش از سواری های شخصی ۹ هزار و ۵۵۶ فرم، حمل و نقل عمومی مسافر ۸۳۳ فرم پرسش نامه بوده و چهار هزار و ۸۵۱ مورد از خوردروهای حمل و نقل باری سوال شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه جزییات این طرح در حال ورود به سیستم است یادآور شد: ارقام به محض استخراج به سازمان مرکزی در تهران منتقل شده و پس از پالایش منتشر خواهند شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: طبق بررسی های مقدماتی افزایش های قیمت حامل های سوخت در بخش حمل و نقل عمومی خیلی تاثیر گذار نبوده که البته جای کار بیشتری دارد.

وی به سود شرکت های حمل و نقل در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق بررسی ها در بخش اتوبوس یک درصد، در بخش مینی بوسی دو درصد و در بخش سواری ۱۴ درصد کاهش سود شرکت ها را طی این چند روز افزایش قیمت حامل های سوخت شاهد بودیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه افزایش قیمت حامل های سوخت در کل حدود ۵.۶ درصد در بخش مسافر تاثیر منفی داشت ادامه داد: در حال حاضر کرایه هیچ بخشی اضافه نشده و در بخش مینی بوس و اتوبوس نیازی به افزایش قیمت نیست اما در بخش سواری تاثیرات منفی قابل تامل است و باید بررسی بیشتری انجام شود.