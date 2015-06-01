حسن قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایستگاه سنجش کیفی هوای اردبیل واقع در موزه تاریخ طبیعی در پنج بخش مختلف کیفیت هوا را سنجش می کند.

وی افزود: این ایستگاه پنج پارامتر شامل ناکس یا دی اکسید نیتروژن، اوزن، مونوکسید، دی اکسید گوگرد و پی ام یا ذرات معلق در هوا در دو گروه با قطر ۲.۵ و ۱۰ میکرون اندازه گیری می کند.

معاون نظارت و پایش حفاظت از محیط زیست استان یادآور شد: در روزهای اخیر با ورود ریزگرد ها به استان اردبیل وضعیت کیفیت هوا در سه روز سنجش شده و در روزهای هفتم و نهم خرداد ماه هوای ناسالم و در روز هشتم خرداد ماه هوای بسیار ناسالم تشخیص داده شده است.

قاسم پور تصریح کرد: کیفیت هوا با سنجش پی ام و قرار دادن در فرمول های مربوطه بر اساس شاخص های مختلف از جمله شاخص استاندارد آلودگی و شاخص کیفیت هوا سنجش می شود.

وی در تشریح وضعیت کیفیت هوا در سه روز ذکر شده افزود: در روز پنج شنبه هفتم خرداد پی ام با قطر بالای ۲.۵ میکرون بیش از ۱۰۰ بوده که گواه هوای ناسالم است.

به گفته معاون نظارت و پایش حفاظت از محیط زیست استان روز جمعه پی ام ریزگرد با قطر بالای ۲.۵ به بالای ۲۰۰ رسیده که بیانگر هوای بسیار ناسالم است و بر اساس استانداردهای آلودگی در چنین هوایی سلامتی افراد در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.

قاسم پور افزود: مجددا در روز شنبه تعداد ریزگردهای با قطر ۲.۵ کاهش یافته و وضعیت هوا مجددا ناسالم شده است و از بعد از ظهر شنبه نیز به مروز از تراکم کاسته شده است.

وی در خصوص منشا ریزگردها تاکید کرد: بر اساس بررسی های انجام شده به دلیل اینکه در خود استان کانون تولید نداریم منشا خارج از استان و فرااستانی و به عبارتی خارجی است.

معاون نظارت و پایش حفاظت از محیط زیست استان تاکید دارد که نمی توان نسبت به ورود ریزگردها پیش بینی انجام داد و به نظر می رسد با باد و شرایط اقلیمی ریزگردها انتقال می یابند تا جایی که از استان های جنوبی به استان های شمالی از جمله اردبیل انتقال یافته اند.

قاسم پور افزود: نتایج استخراج شده از وضعیت پایش شرایط جوی در اختیار علوم پزشکی، هواشناسی و مدیریت بحران استان قرار می گیرد.