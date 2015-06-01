به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شجاعی در جلسه هماهنگی طرح های ویژه ای ترافیکی ایام ارتحال امام (ره) و همچنین نیمه شعبان با اعلام آمار تصادفات ترافیکی، افزود: آمار تلفات ترافیکی نوروز امسال برای اولین بار از عدد هزار پایین تر آمد و ۹۶۸ مورد رسید.

وی گفت: ۲۱۱ نفر در حوزه درون شهری، ۶۹۳ نفر در حوزه برون شهری، ۶۰ نفر در حوزه روستایی و ۴ نفر نیز به طور نامعلوم در تلفات جاده ای فروردین ماه امسال فوت کرده اند که این تعداد نسبت به نوروز ۹۳، ۱۰.۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

شجاعی با اعلام اینکه خراسان جنوبی بیشترین میزان کاهش تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: در روز ۲۵ اسفند ۴۲ نفر در تصادفات جاده ای فوت کردند و در روز ۲۹ اسفند نیز ۷۱ نفر در تلفات جاده ای جان خود را از دست داده اند که با مشاهده این آمار، روز ۲۹ اسفند پرتلفات ترین روز سال ۹۳ اعلام شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در فروردین ماه امسال شاهد کاهش چشمگیر میزان تلفات جاده ای بوده ایم، افزود: در مجموع یک هزار و ۳۳۸ مورد فوت ناشی از تصادف گزارش شده است که از این تعداد ۳۲۸ نفر در جاده های درون شهری، ۹۱۸ نفر در جاده های برون شهری، ۸۹ نفر در جاده های روستایی و ۵ نفر نیز به طور نامعلوم در تصادفات رانندگی کشته شده اند.

وی در پایان با اعلام آمار مصدومان فروردین ۹۴، گفت: در مجموع ۲۵ هزار و ۲۰۴ نفر مصدوم راهی مراکز درمانی سراسر کشور شده اند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۸۲ نفر مرد و ۸ هزار و ۳۲۲نفر زن بوده اند.