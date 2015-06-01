محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سالن ورزشی شهیدان برجعلی زاده، خانه تکواندوی استان قم به شمار می‌رود و به صورت دائمی به عنوان پایگاه قهرمانی تکواندوی قم درگیر مسابقات و تمرینات تیم های اعزامی استان قم است.

وی افزود: فعالیت‌های تکواندوی قم تنها به خانه تکواندو محدود نیست و باشگاه‌هایی در نقاط مختلف شهر در حال آموزش نیروهای جوان هستند اما این نیاز احساس می‌شود که فعالیت این باشگاه‌ها ساماندهی شود.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: علی چهرقانی تکواندوکار قمی تیم ملی نوجوانان چندی قبل در وزن دوم در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرد و روح‌الله رضاپور نیز از قم به عنوان مربی در کادر تیم ملی حضور داشت. ضمن این که یک تکواندوکار نونهال و یک تکواندوکار نوجوان قمی نیز شانس حضور در تیم ملی در مسابقات آینده را دارند.

جمشیدی بیان داشت: با توجه به روندی که در پیش گرفته‌ایم و سازماندهی تیم‌های پایه تکواندوی قم می‌توانیم امیدواری زیادی داشته باشیم که سهمیه تکواندوی قم در تیم‌های ملی افزایش پیدا کند البته تکواندوی قم در رده سنی بزرگسالان، تکواندوکار پرامیدی چون سید محمد رفیعی را دارد.

وی عنوان کرد: تکواندوی قم به دنبال کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو است و بر همین اساس و بر مبنای افزایش توان روانی و انگیزشی ورزشکاران جوان، خانه تکواندوی استان قم با طرح‌هایی از المپیک ۲۰۲۰ توکیو تزیین شده تا تفکر تلاش و کوشش برای حضور در رویداد بزرگ المپیک را از زمان فعلی در ذهن تکواندو نهادینه کند.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو حدود ۵ سال فرصت داریم و در این ۵ سال، ورزشکاران نوجوان و نونهال ما می‌توانند خود را به سطح آمادگی مطلوب برسانند البته در این زمینه حمایت مسئولان استان نیز مورد نیاز است.

جمشیدی افزود: تیم‌های پایه تکواندوی قم امسال در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می‌کنند و تقاضای میزبانی مسابقات رده سنی نوجوانان را نیز به فدراسیون تکواندو ارائه داده‌ایم.