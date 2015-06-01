به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید ثبت و اسناد املاک خوزستان بیان کرد: مدیرکل سابق اداره اسناد املاک استان زحمات بسیاری در جهت ارتقای خدمات ثبت اسناد در طی سه سال خدمت در این پست انجام دادند که مستحق تقدیر و تکریم است.

حیدری با اشاره به مناسبت های مبارک نیمه شعبان و ضرورت ایجاد یک جامعه مهدی ادامه داد: با توجه به نزدیکی به نیمه شعبان لازم است یادآور شویم که ایرانیان هستند که بانیان ظهورند لذا باید خدمت گذاران این کشور نیز در ایجاد یک جامعه مهدوی تلاش کنند.

وی افزود: در حال حاضر بیداری اسلامی خاورمیانه، اتحاد بین پیروان منهاج امیرالمومنین همه از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی و تاثیرگذاری کشور بر جهان است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان تاکید کرد: حوادث عراق، سوریه، لبنان، بحرین و نقاط دیگر، همه زمینه ساز ظهور قائم و تشکیل حکومت عدل اللهی در جهان است.

آیت الله حیدری تلاش برای ظهور امام زمان را وظیفه آحاد شیعیان دانست و گفت: کسی نمی تواند بگوید امام زمان چه وقت ظهور می کند اما زمینه سازی ظهور وظیفه تک تک شیعیان است و باید بدانند که آنها سربازان قائم در زمان غیبت به شمار می آیند.

وی تاکید کرد: سران عشایر عرب و بختیاری با دادگستری و اداره اسناد مشارکت و همکاری ویژه ای دارند و آن بدین جهت است که هر کدام فرماندهان ناظری بر وضعیت فراهم سازی ظهورند.

امام جمعه موقت اهواز در پایان عنوان کرد: همکاری و مشارکت دولت و مردم در کنار هم، اصرار و همت صادقانه مدیران استان می تواند نتیجه خوب و مساعدی را حاصل آورد.