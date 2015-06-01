به گزارش خبرگزاری مهر محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه که در راس یک هیات پارلمانی به تهران سفر کرده است ظهر امروز دوشنبه (یازدهم خرداد ماه) با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای دیدار با رئیس مجلس سوریه با تاکید بر تداوم حمایت همه جانبه دولت و ملت ایران از مقاومت مردم سوریه در شرایط دشوار کنونی، افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر گونه حمایت سیاسی و اقتصادی از دولت و ملت سوریه دریغ نخواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مقاومت دولت و ملت سوریه در طی بحران چند سال اخیر گفت: سوریه همواره به عنوان کشوری مقاوم و پیشرو در برابر رژیم صهیونیستی بوده است و جنگ ظالمانه کنونی علیه این کشور، تاوان حمایت از نیروهای مقاومت است.

وی در ادامه شرایط منطقه را شرایطی پیچیده و در حال تغییر دانست و خاطر نشان کرد: قدرت‌های جهانی با ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه در صدد تحمیل معادلات جدیدی در منطقه در راستای سیاست‌های سلطه‌جویانه خود هستند.

لاریجانی در پایان با محکوم کردن بمباران و کشتن مردم مظلوم یمن، تصریح کرد: حمله یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر و ادامه بحران در سوریه و عراق نشان‌دهنده سیاست غلط برخی کشورهای منطقه است و باعث ادامه بحران و ناامنی در منطقه می‌ شود.

در ادامه این دیدار محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه با قدردانی از حمایت‌های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های اخیر، گفت: کمک‌های مادی و معنوی و همفکری سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سوریه همواره مایه دلگرمی ملت و دولت سوریه بوده است.

رئیس مجلس سوریه با انتقاد از سیاست‌های عربستان، قطر و ترکیه در بحران سوریه، تصریح کرد: کمک‌های تسلیحاتی و نظامی این سه کشور در جهت کمک به امنیت رژیم صهیونیستی بوده و باعث گسترش ناامنی و خشونت در منطقه شده است.

جهاد اللحام در ادامه عربستان سعودی را بزرگترین دشمن جهان اسلام خواند و افزود: تفکرات وهابیت سعودی باعث گسترش گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه شده است.

وی در پایان افزود: کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد باید نقش پررنگ‌تری در تحولات منطقه‌ای ایفا کنند.

در ادامه این دیدار طرفین درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع یمن و سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.