به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مشایخی موسیقی فیلم سینمایی «افسانه شکارچیان گرگ» به کارگردانی مهدی نادری را می سازد. این آهنگساز برای اولین بار ساخت موسیقی یک فیلم را تجربه می کند.

«افسانه شکارچیان گرگ» که تازه ترین تجربه مهدی نادری به شمار می رود، روایتی اسطوره ای و افسانه ای به تصویر کشیده شده است. «افسانه شکارچیان گرگ» افسانه زازارلوچ و کوراج، شاعر خشونت است.

نادر مشایخی، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، سال‌ها است در جشنواره‌های موسیقی در اروپا، آمریکا و آسیا افتخارات بسیاری کسب کرده و رهبری ارکستر سمفونیک تهران را برای مدتی عهده‌دار بوده است.

«افسانه شکارچیان گرگ» دومین فیلم بلند مهدی نادری پس از فیلم «بدرود بغداد» است.