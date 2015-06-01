جوانان نخبه ملایری تقدیر شدند/ نسل جوان سرمایه آینده یک ملت

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برنامه های هفته جوان در ملایر اظهار داشت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی اکبر(ع) و گرامیداشت روز جوان مراسم جشنی در سالن ژیمناستیک شهید محمد شاملو ملایر برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از دو نفر از مادران شهدا و شش نفر از جوانان نخبه ملایر که در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی حائز رتبه برتر کشور شده اند با اهدای لوح و کادر تقدیر و تجلیل شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به اسامی جوانان نخبه ملایری که در این مراسم تقدیر شدند گفت: سهراب بهرامی دارنده مدال طلا و کمربند طلایی مسابقات کیک بوکسینگ ترکیه، عباس زبیعی حافظ کل قرآن کریم، علیرضا فیروزی بسیجی نمونه کشور، مسعود کریمی دانشجوی رتبه اول دانشگاه صنعتی شریف در رشته نفت، بهاره زارعی دانشجوی معلول کارشناسی ارشد مدیریت و سجاد روستایی دانشجوی معلول در مقطع دکترا نفراتی بودند که از زحمات آنان تقدیر شد.

رضایی عنوان کرد: روز جوان فرصت بسیار مناسبی برای توجه به جوانان بوده چراکه نسل جوان سرمایه آینده یک ملت و نیازمند توجه بیشتر است.

وی با اشاره به برنامه های هفته جوان در ملایر بیان کرد: تا جایی که در توان اداره ورزش و جوانان ملایر بوده سعی شد برنامه ویژه ای به این مناسب برگزار کنیم که در شان جوانان باشد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: اقدامات برای جوانان نباید محدود به مدت خاصی باشد.