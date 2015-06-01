به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری از آغاز عملیات تعمیر و مرمت پل تاریخی فرهنگی زمان خان در شهرستان سامان خبر داد و اظهار داشت: این عملیات شامل استحکام بخشی پی ها، تعویض آجرهای فرسوده، اجرای مجدد با آجر سنتی همگون، بندکشی بدنه، لایه برداری و جرم گیری است.

وی با بیان اینکه این پل تاریخی سال ۱۳۵۷ به شماره ۱۷۴۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده استف گفت: پل تاریخی زمانخان با قدمتی افزون به ۴۰۰ سال متعلق به دوره صفویه است.

عسگری سوادجانی اعتبار تخصیص یافته برای این پل را بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی دانست و افزود: مدت اجرای کار مرمت و تعمیر این پل تاریخی شش ماه است.

پل تاریخی فرهنگی زمانخان در حدوداَ ۴۰ کیلومتری مرکز استان که در شهرستان سامان و نگین گردشگری استان واقع شده است و در مسیر آبی رودخانه زاینده رود قرار گرفته که هرساله پذیرای گردشگران و مسافران زیادی است.