به گزارش خبرنگار مهر، جوايز برگزيدگان نخستين مسابقه عکس و کاریکاتور نقد بنا و فضای شهری در حالی دوشنبه با حضور وزير راه و شهرسازی و معاون شهرسازی و معماری و نیز دبير مسابقه عکس و کاریکاتور نقد بنا و فضای شهری به نفرات برگزیده اهدا شد که هنرمند آذربایجان شرقی نفر دوم در بخش زندگی در فضای شهری این مسابقه شد.

جابر اسدی که به عنوان کاریکاتوریست حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در این مسابقه حضور داشت، در این خصوص گفت: جشنواره «نقد بنا و فضای شهری» با هدف ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی جامعه در رابطه با بنا و فضای شهری از سوی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

وی ادامه داد: نمایشگاه آثار نخستین مسابقه سراسری عکس و کاریکاتور «نقد بنا و فضای شهری» در نگارخانه‌های استاد «نامی»، «بهار» و «تابستان» خانه هنرمندان ایران افتتاح شد و علاقه مندان می توانند از نمایشگاه های فوق دیدن کنند.

این هنرمند و کاریکاتوریست حوزه هنری آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود اظهار داشت: نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره «نقد بنا و فضای شهری» شامل دو بخش عکس و کاریکاتور با موضوع نقد بنا و فضای شهری است که طی فراخوانی داوری و انتخاب شده‌اند.